Akbank 900 TL Değerinde Chip Para Dağıtmaya Başladı!

Müşteri portföylerini artırmak isteyen bankaların arasına Akbank’ ta katıldı. Akbank, düzenlediği özel bir kampanya ile Axess ve Wings asil kartı sahibi olan kişilere 900 TL değerinde chip para dağıtacağını açıkladı. 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyadan, ilk kez Akbankası müşterisi olan kişiler yararlanabilecek.

Söz konusu kampanya sayesinde ilk kez Akbank müşterisi olan kişiler, ayda 75 TL yılda ise 900 TL’ ye varan chip para kazanabilecek. Sizlerde hem internetten alışveriş yapmak hem de para kazanmak istiyorsanız vakit kaybetmeden bu kampanya’ ya başvurabilirsiniz.

İlk Kez Akbank Müşterisi Olan Kişiler Chip Para Kazanıyor

Bilindiği üzere günümüzde yapılan alışverişlerin büyük bir çoğunluğu internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Üstelik, son zamanlarda yapılan alışverişler incelediğinde kredi kartı kullanımının da arttığı görülüyor. İşte, Akbank’ ta tam bu nokta da devreye giriyor. İlk kez Akbank müşterisi olan ve Axess ya da Wings asil kart başvurusu yapan kişiler, koşulsuz şartsız 900 TL değerinde chip para kazanıyor.

900 TL değerine sahip olan hediye chip para fırsatından yararlanabilmek için tek yapmanız gereken Akbank mobil uygulamasını indirmek ve Akbank’lı olmak istiyorum butonuna basarak bilgilerinizi sisteme girmek.

Akbank Hediye Chip Para Kampanyasına Ait Tüm Detaylar

Akbank tarafından düzenlenen hediye chip para kampanyası 1 Eylül ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında geçerlidir. Söz konusu kampanyadan yararlanabilmek için ilk kez Akbank müşterisi olmalı ve Axess ya da Wings kredi kartı başvurusu yapmanız gereklidir.

Hediye chip para başvurusu yapabilmek için Akbank mobil uygulamasını indirebilir ve “Akbank’lı Olmak İstiyorum” butonuna basarak gerekli alanları doldurabilirsiniz. Ayrıca, bilgilerinizi sisteme girdikten sonra “Kredi Kartı” ürününü sepete atabilir ve müşteri iletişim merkezi ile görüntülü görüşerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra başvurularınızı Akbank’ ın resmi internet sitesi üzerinden ya da www.axess.com.tr ve www.wingscard.com.tr adreslerine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

Üstelik, başvuru esnasında “Kartımın Anında Dijital Kullanımına Açılmasını İstiyorum” butonuna basabilir ve kuryeyi beklemeden kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Başvurunuzun olumlu bir şekilde sonuçlanması durumunda 30 Eylül 2022 tarihine kadar internet üzerinden yapacağınız alışverişler de aylık 75 TL, yılda da 900 TL’ ye varan chip para kazanabilirsiniz.