Son Dakika: Ocak Ayında Emekliye Zam Var!

Türkiye'de bulunan 13 milyon civarındaki emekliye müjdeli haber geldi. Emekliler Ocak ayı zamının ne olacağı konusunda merak içindeydiler ve henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Değerlendirmelere göre temmuz ayında yapılan zam oranında ocak ayındaki zam oranının fazla olacağı. Nedeni ise enflasyonun daha yüksek olması.

Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte en düşük emekli maaşı için zam 3.500 Türk Lirası olmuştu. Emeklilere bu haberi Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranları açıklandığında zamlarının oranındaki artışın nasıl olacağı da belli olacak.

Söylenenlere göre altı aylık enflasyonun oranı kesin olmamakla birlikte C oranında olacak. Temmuz ayında B oranında olan bir enflasyon oranı yine ortalama olarak aynı artış miktarında olduğu gözüküyor. Bu oranlardaki oynama enflasyonla alakalı. Memur kesiminin enflasyon fark oranı ise beş olarak açıklandı. Memur ve memur emeklisine verilecek zam miktarı da belli oldu. Bu zamın yüzde 42 olacağı öngörülüyor. Bu zamların netlik kazanması ise 3 Ocak 2023 tarihinde olacak. Son yüzyılın en yüksek enflasyon oranları yaşandı. Durum böyle olunca emekli, memur kesimi çok zorlandı. Şimdi de emekli ve memur kesimi sürekli zam oranları gözlemler oldu. Eskiden bu kadar sık bakılmazken yüksek enflasyon gereği zam oranının artılması bekleniyor. Temmuz zam oranına nazaran daha yükseltilmesi beklenen Ocak zammı için her şey önümüzde süreçte belli olacak.