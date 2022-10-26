Bankalardan Emekliye Haber Geldi! Son Dakika Gece Yayımlandı! Beklenen Açıklama Şimdi...

Bankalardan emeklilerin duymak istedikleri duyuru bu sabah geldi. Yeni duyuru ile emekli maaşı olan vatandaşlar için hızlıca ihtiyaç kredisi başvuru yapılabileceği Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank ve Akbank bankalarının internet sitelerinden açıklandı.

Emekli olan kişiler herhangi bir belgeye gerek duymaksızın, ekstra bir yükümlülük bulunmadan yukarıda belirtilen ilgili bankalardan 50.000 TL tutarında kredi alabilecekler.

Nakit ihtiyacı olan emekliler için işleme konulan bu uygulama ile emekli maaşı olan kişiler Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası ve Akbank üzerinden üç ay geri ödemeli olacak biçimde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekleri. Bu başvuruları kendi emekli hesapları üzerinden gerçekleştirecekler.

Diğer banka hesaplarına göre daha düşük faiz oranları ile Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu bankalardan birinden emekli maaşı alındığı taktirde şubeye gitmeden de başvuruda bulunulabilecek. Akbank ve Garanti bankasından da beş dakika içinde internet ortamında vatandaşlar bireysel başvurularını şubeye gitmeden gerçekleştirebilecek.

Bankalardan Nasıl Bilgi Sağlanacak?

Size en uygun olan faiz oranı ve kredi paketini seçmek istiyorsanız ilgili bankalardan iletişim yoluyla da bilgi alabilirsiniz. Halk Bankası için 0850 222 0400, Ziraat Bankası için iletişim 0850 220 00 00, Garanti Bankası için 444 0 333, Vakıfbank için 0850 222 0724, Akbank Bankası için 444 2 525 numaralı hatlardan kredi paket seçimleri ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.