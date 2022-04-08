Son Dakika: O bankadan açıklama geldi! Nakit ödemeleri geciktiği için özür diledi! Şimdi hesaplara yatırıyor. Daha önce bankadan başvuru yapan kişilere önemli haber geldi. Son dakika haberi ile birlikte sizlerde bu bankalar üzerinden hemen işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Bankaların yaptıkları açıklamalar ile birlikte daha önce başvuru yapan ve onay alan kişilerin hesaplarına nakit ödemeleri yatmaya başladı. Denizbank, TEB ve Fibabanka tarafından verilen bu kredi kampanyasına katılacak olan kişilere 20.000 TL'ye kadar hemen hesaplara ödemeler başladı. Bankalar bayram kredisi olarak 20.000 TL'ye kadar işlem yapacak ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanmak için vatandaşlara destek olacak.

Denizbank, TEB ve Fibabanka 20.000 TL Ödeme İçin Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen bu bankalar, şubeler ve internet sitesi haricinde SMS ile kredi imkanı sağlıyor. SMS ile yapılan başvurularda kişilerin TC Kimlik numarası önemli olmaktadır. TC Kimlik numarası üzerinden başvurunuzu yaparak işlem yaparsanız banka kredi notuna göre değerlendirme yapmaktadır.

Denizbank SMS ile kredi imkanından faydalanmak için KREDİM TC Kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atmanız gerekiyor.

TEB bankası SMS kredi için TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atmanız gerekiyor.

Fibabanka SMS kredi başvurusu yapacak kişiler ise TC kimlik numarasını 3422 numarasına mesaj atmaları gerekiyor.

Belirtilen bu kampanyalara başvurularını yapan kişiler 4 dakika içinde kredi sonucunu öğrenecek ve bu sonuca göre hemen ödeme alacaklardır. Belirtilen kampanya detaylarını da bankaların resmi internet sitelerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Onay almak isteyenlerin en az kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin düzenli bir geliri olması ve bu geliri belgelemeleri de bankalar tarafından istenmektedir...