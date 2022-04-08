PTT 2000 TL Ödeme Yapıyor! Bayram ihtiyacınızı giderebileceğiniz bu ödemeler herkese verilecek

PTT son zamanlarda acil para ihtiyacı olan kişilerin ilk adresi oluyor. PTT yaptığı kampanyalar ile birlikte vatandaşlara hemen ödeme veriyor. Bu ödemeler ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir. PTT ile kredi kullanmak isteyenler 18 yaşından büyük olması durumunda en düşük limit 2000 TL krediyi gelir belgesiz olarak kullanabileceklerdir. PTT yaptığı bu kredi kampanyasında bir banka ile ortak işlem yapacak...

PTT Kredisi 2000 TL Nasıl Alınır?

PTT kredisi olarak yapılan bu çalışmada 2000 TL ödeme almak isteyenlere banka Aktifbank aracılığı ile kredi imkanı sağlamaktadır. PTT şubelerine giderek başvuru yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına ayrıca SMS atarak da başvuru yapabileceksiniz. PTT ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler banka kredi puanı düşük olsa bile onay alabilecek. Diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığımz zaman Aktifbank'ın kredi faiz oranları diğer bankalara göre yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi ise daha başka bankalardan başvuru yaparak kredi onayı alamayan kişilere, kredi notu düşük olsa bile onay vermesidir.

PTT ile 2000 TL ödeme almak isteyenler SMS atarak başvuru yapabiliyorlar. PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak 3050 numarasına bu mesajı gönderin. Başvurunuzu yapmış olacak ve değerlendirme sonucunu bekleyeceksiniz. PTT gönderilen mesajı Aktifbank'ın kredi politikalarına göre değerlendirir ve sizlere 10 dakika içinde kredi sonucunu verir. Onay mesajı geldikten sonra bu krediyi isterseniz PTT şubelerinde isterseniz de PTT şubelerine gitmeden bankanın size sunduğu ev veya iş adresinizden kullanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler için de bu kampanya geçerli. Emekli maaşını PTT üzerinden alan kişilere 80.000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Sizlerde PTT emekli maaş kredisine başvurunuzu yaparak hemen işlem yapabilir ve kredinizi aynı gün içinde düşük faiz oranları ile kullanabilirsiniz.