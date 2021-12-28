Son Dakika: Nakit İsteyen Emekliye 750 TL Ödeme Veriliyor

Emekli olan kişiler son dakika kampanyası ile birlikte 750 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. 750 TL'ye kadar verilen promosyonları kamu bankaları veriyor. Emekliye son dakika kampanyası yapan kamu bankaları Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank vermiş olduğu bu kampanyada emekli maaşını kendi bankasından alan ve 3 yıl taşımama sözü veren kişilere bu parayı hibe ediyor. 3 sene bittiğinde ise bir kuruş geri istemiyor. 750 TL'ye kadar emekli promosyonu almak için ise bazı şartlar var. Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank kendi resmi internet sitesi üzerinden bu şartları açıkladı...

Bankalar ile SGK kurumu'nun yapmış olduğu ortak Açıklama ile birlikte emekli olan vatandaşlar 750 TL'ye kadar bankalardan maaş alma şartı vardır.

2.500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar Bu banka üzerinden 750 TL emekli promosyonu Kendi hesabına atabilecek.

Emekli promosyonu almak isteyen kişiler bankadan 3 yıl maaş taşımama sözü verilmesi gerekiyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yaptığı bu kampanyada 750 TL'ye kadar emekli promosyonu verirken işlemleri banka şubelerine gitmeden de alıyor. Emekli olan kişiler, 2500 TL ve üzerinde maaş almıyorsa 750 TL yerine 625 TL ödeme alacaklar. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerinden ve mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler ayrıca bu bankaların diğer emekli kampanyalarından da faydalanabilirler.

SGK üzerinden verilen emekli promosyonları kişilerin maaşlarını göre ödenmektedir. 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişiler 625 TL ödeme alırken kamu bankalarından 2500 TL üzerinde maaş alan kişiler 750 TL emekli promosyonu alabilecektir. Bankaların mobil uygulamaları na girerek başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 750 TL ödemenizi maaşınıza çekmeden alabilirsiniz. Detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankaların müşteri hizmetleri numarasını arayarak emekli promosyonu hakkında bilgiler alabilirsiniz.