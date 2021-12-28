İğrenç Olayda Anne ve Çocuklar Evden Çıkamıyor

Diyarbakır'da meydana gelen olayda H.K. isimli kadın kızlarına cinsel istismarda bulunduğu eşi M.K.’den boşanmak istemiş ve daha sonra şiddete maruz kalmıştı. Aldığı tehditler sebebi ile yaklaşık olarak 9 aydır evinden çıkamayan kadın, adalet istediğini belirtti. Şikayet ettiğini, uzaklaştırma verdiklerini ve daha sonra eve gidip oturduğunu açıklayan H.K., nereye kadar evde oturacağını sordu. Ya açlıktan ya da şiddetten öleceklerini belirten acılı kadın, “Çocuklarıma nasıl bakacağım?” şeklinde bir soru da yönelterek önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan ayında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 26 senelik evliliğinden 8 tane çocuğu olan 38 yaşındaki H.K., kızlarının babaları 47 yaşındaki M.K.’nin cinsel istismarına uğradığını öğrenmiş ve boşanmak istemişti. Fakat 47 yaşındaki M.K. ise 26 senelik eşinin boşanma talebini reddetmiş ve eşine şiddet uygulamıştı. Anne ile kızları polise giderek şikayetçi olmuş ve baba hakkında koruma kararı verildiği öğrenilmişti. Yaşanan korkunç olay sonrasında iki kızın aileden alınarak yurda yerleştirildiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

M.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ve bu defa da farklı tarihlerde eşinin yaşadığı evin önüne giderek tehditlerde bulunduğu söylenildi. Cep telefonu ile H.K., eşinin evin önüne geldiği anları kayıt altına aldı ve İçişleri Bakanlığı’nın uygulaması olan KADES üzerinden polise ulaşarak korkunç durumu aktardı.

Eşin tehditlerini sürdürmeye devam ettiği öğrenildi ve H.K. ise yaklaşık olarak 9 aydır evden dışarı çıkmadığını belirterek kocasının kendisine ölüm ile tehdit ettiğini açıkladı ve tutuklanmasını istediğini anlattı.

Acılı kadın 8 çocuğunun olduğunu altısına baktığını ve Siirt ile İstanbul'da da okuyan çocuklarının bulunduğunu söyledi. Eşinin çocuklarını tehdit ettiğini, yaşatmayacağını ve öldüreceğini söylediğini anlatan kadın çok korktuğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Bir süre önce komşuları sayesinde eşi tarafından kapıya geldiği anda bıçaklanmaktan kurtulduğunu da anlatan acılı kadın nereye kadar evde oturacağını sordu.