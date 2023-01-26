Son dakika... Nakit ihtiyacı olan kişilere, 60.000 TL ödeme haberi yayıldı! Bankalar muslukları açtı, Son şansınız

Özel bankalar tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişiler, 60000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi verecek. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmanız durumunda, işlemlerinizi yapabileceğiniz web kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır.

60000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilmeleri için 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir. Kredi başvurusu yaparak nakit kredi kullanacak olan kişilere bankalar belirli şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirecek onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak de hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda kredi başvurusunu, mobil uygulama üzerinden veya cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda 60000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak ve gelir belgesiz, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere mesaj ile gönderilecektir. Tc Kimlik numaranız üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra onay alan tüm vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda mobil uygulamaya girerek internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabileceğiniz ve uygun faiz oranları ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde hemen ödeme alabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir. Denizbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden faydalanarak uygun faizlerle kredi işlemlerini hemen yapabilmektedir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi kullanmak isteyen kişiler aynı zamanda Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilir ve 60000 TL kredi kullanabilmektedir.