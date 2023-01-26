Az önce karar alındı! Herkes tarafından başvurulan PTT yardımı yapılacak! 1-2 ve Şubat'ta hemen alın!

1-2 ve Şubat'ta hemen alın! Az önce karar alındı! Herkes tarafından başvurulan PTT yardımı yapılacak! Ekonomik sıkıntıların yaşanması sonrasında devlet tarafından bunlara destek amaçlı yardımların yapılması oldukça gündemde olan bir olaydır.

Özellikle ekonomik anlamda sıkıntı çeken kişileri kapsayan bu yardımlar ciddi anlamda önemini koruyan yardımlar arasında yer almaktadır. Bu yardımlar kapsamında yardım başvurusu yapan kişileri alması sağlanacak ve bu doğrultuda da özellikle yoksul ailelerin refah düzeylerine artırılması mümkün olacaktır.

Yapılacak yardımların başvuru yapıldıktan sonra belirlenen ailelere yapılacağı bildirilerek başvuran ailelerin takip etmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Türkiye’nin bu sıkıntılardan hızlı bir şekilde çıkmasını sağlayacak olan bu yardımlar sayesinde etkili bir şekilde sonuçların olması da sağlanacaktır. Özellikle PTT destek almak isteyen kişilerin bu yardımlara başvurması sonra belirtilen kriterleri uyumlu olunduğu takdirde kabul edilerek yardımın yapılacağı belirlenmektedir.

Dar gelirli kişilere elektrik yardımında tespit edilen devlet bunun yanı sıra evini yapma, tamir ve eşya hususu ile ilgili da çoğu destek vermeye devam etmekte. Prefabrik ev yapımında 30 bin TL destek sağlanırken betonarme ev yapımında ise 40 bin TL'lik destek sağlanıyor.

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