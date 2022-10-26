Son Dakika: Nakit İhtiyacı Olan Emeklilere Kasım Ayı Öncesinde Müjde Var! Emekliye 100.000 TL Ödeme Oldu

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte sizlere kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar, 100000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalardan yararlanarak diledikleri zaman kredileri hesaplarına yatırabiliyor. Emekli maaş hesabımız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirilecek olan bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar dahilinde hızlı bir şekilde kredi ödemelerine veriyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Sms ile de emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşlara uygun kredi hemen verilmektedir. Sms ile kredi kampanyasına katılmak için bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için kredi işlemleri hemen yapılacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. En yakın banka şubesi üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde hemen işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için uygun krediler, hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvuru yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurunuzu hemen SMS ile yapabilirsiniz.