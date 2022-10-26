Garanti BBVA Bankası Duyurdu! Emekli ve Çalışan Borçlarından Kurtulmak İçin Bu Bankaya Akın Etti

Garanti Bankası üzerinden emekli olan ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşları belirli şartlar dahilinde, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, borç kapatma kredileri verileceği açıklandı. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm borç kapatma kredilerinde, güncel olan krediyi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalarda özellikle diğer bankadaki olan tüm borçlarını tek bir bankada toplamak isteyen vatandaşlara 100000 TL gibi bir limit belirlendi ve 24 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Garanti Bankasi, bireysel olan müşterilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, şubelere gelmeden de internet üzerinden ön onay alabilecekleri kampanyaları hazırladı.

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, sadece güncel olan borçlarınız için kredi başvurusunda bulunabilecek bütün banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceksiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmekteyiz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri yine diledikleri zaman hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. Garanti Bankası borç kapatma kredisiyle birlikte Lee, tüm banka borçlarınızı kapatarak rahat bir nefes alabilirsiniz.