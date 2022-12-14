Son dakika nakit haberi! Bankamatik kartınıza 30000 TL ödeme yattı!

Bankamatik kartı olan vatandaşlar, Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde 30000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabiliyor. Bankamatik kartı kullanmak isteyen vatandaşlar veya kullanan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda bankaların hesapları üzerinden alacakları internet şifreleri ile birlikte internet bankacılığını kullanarak, bankamatik kartına 30000 TL kredi ödemesi yapabiliyor.

Bankamatik kartına kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve bireysel müşteri olmaları durumunda 36 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir.

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve son zamanlarda özellikle para ihtiyacı olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelen Akbank, kendi resmi internet sitesi üzerinde yapmış olduğu duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara düşük faizlerle kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, akbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, kredi işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak da yapabiliyor. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurularında, sizlere değerlendirme kısa bir süre içerisine verilerek, sonuç hemen sunulacaktır.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olur. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında uygun faiz oranlarıyla birlikte sizlere kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.

Denizbank üzerinden de hem SMS atarak, hemde ihtiyaç kredisi başvurunuzu mobil uygulamalar üzerinden yaparak alabilirsiniz.