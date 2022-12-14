Denizbank emekliye söz verdi! 100.000 TL nakit ödemesi yapacağını açıkladı! 

Denizbank emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlara 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurularda kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 100000 TL'ye kadar emekli maaş hesapları üzerinden kredi ödemesi gerçekleştirilecek.

Denizbank emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar kredi ödemesine hazır bir şekilde vermektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde, Denizbank, sizlere düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi veriyor.

100000 TL Emekli Kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Emekli maaşını bankalar üzerinden alan tüm kişilere uygun faizlerle kredi verecek olan Denizbank kredi başvurusunu banka şubeleri üzerinden aldığı gibi, ayrıca internet üzerinden de almaktadır. Emekli maaş hesabım bu bankada olan ve banka kredi sicilinde herhangi bir sıkıntı olmayan vatandaşlar, Denizbank şubelerine gitmeden, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi alıp alamayacağını öğrenebilir. Denizbank, mobil uygulamasını kullanabilmeniz için kendi banka hesabınız üzerinden bir internet şifresi oluşturmanız gerekmektedir.

DenizBank şubelerine giderek de maaş, taşıma işlemlerini yaparak, kredi kullanmak istiyorsanız, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi Başvuru Formu ile birlikte maaş taşıma işlemlerinizi yapmak istediğinizi belirtmeniz yeterli olacaktır. yüz bin TL kredi kullanmanız durumunda ise sizlere 24 ay vadeli ödeme yapılacaktır.