Son Dakika Müjdesi Geldi! Kimlik Numarası Veren Her Emekliye 15.000 TL Ödeme Geliyor

Kimlik numarası veren emekliler için ödeme geliyor. Son dakika haberi formunda kendini ön plana çıkaran bu duyuruda, 15.000 TL tutarındaki ödeme Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını getiren tüm emeklilere ödenmiş olacak.

Ayrıntıları öğrenmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Emekli kişileri düşünerek oluşturulan bu kampanyada özel türdeki bankalar kredi almak isteyen kişilere iki farklı şart gösteriyor. Banka hesabu ya da emekli maaşı bulunan kişilerin başvuru yapması durumunda kredi notu az olsa dahi kredi onayı alabilmiş oluyor. Şayet emekli maaşı taşınmayacak biçimdeyse ya da kişi emekli maaşını taşımak istemiyorsa kredi puanı yüksek düzeyde olmak zorundadır. Belirtilen tüm bu koşullara uygun biçimde olan herkesin emekli kredisi alacağı söylenmektedir. Bu koşulları taşımakta olan kişiler emekli maaşlarını bankaya taşıyıp ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecektir.

TC Kimlik Numarasıyla Emekli Kredisi Almak

TC kimlik numarası vererek emekli kredisi çekmek isteyen kişiler Garanti Bankası, QNB Finansbank, Akbank ve Denizbank gibi özel bankaların gerçekleştirmekte olduğu kampanyalara katılmak şekliyle ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Belirtilen banka markaları haricinde emekli maaşı alınan başka özel bankalar da varsa bankaların aplikasyonlarını kullanarak kredi başvurusu yapma konusunda gerekli bilgileri öğrenmek gerekmektedir. Özel bankalar içerisinde yer alan Garanti Bankası uygulamaya koymuş olduğu kampanya içerisinde emekli maaşını kendi bankasına geçiren emeklilere kredi veriyor.

Garanti Bankası şubelerinden veyahut internet sitesinden istediğiniz zaman başvuru işlemlerinizi birer birer gerçekleştirebilmiş olacaksınız. Bu kampanyaya başvuru yapmak adına SMS yolunu tercih edebilirsiniz. Finansbank üzerinden başvuru yapmak için kimlik numaranızı 5030 numarasına yollayabilirsiniz.

Denizbank başvurusu için ise KREDİM yazarak kimlik numaranızı yazıp 3280 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Belirtilen olanaklara uygun olan kişiler özel bankalardan emekli kredisinin ne kadar düzeyde olduğunu, faiz oranlarını öğrenebilirler. Akbank’tan kredi kullanımı gerçekleştirmek isteyen emekliler ise banka şubesini ziyaret etmeden uygulama aracılığıyla düşük ve faizsiz emekli kredisi çekebilir. Siz de tüm şartları sağlarsanız konforlu bir şekilde başvuru işlemlerinizin hepsini gerçekleştirerek ilerleyebilirsiniz.