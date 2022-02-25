PTT’den Müjdeli Haber Geldi: 20 bin TL’ye Dek İhtiyacı Olan Kişiler Ödeme Alabilecek! Başvurular Kimlikle Alınacak

PTT önünde daha şimdiden kuyruk oluşmuş durumda! 20 bin TL’ye değin ihtiyacı olan herkes ödeme alabilecektir. Kimlikle başvuru olanağı sunuluyor. PTT son dakika kampanyasına katılmak isteyen herkes için önemli haberi duyurdu. İşte konuya dair tüm detaylar…

Başvuru yaparak tamamen hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirecek olan bireyler otuz altı ay vadeye değin bu krediyi alabilecektir. Fakat bu krediler yalnızca PTT üzerinden verilmeyecek; kredi başvurusunda bulunan bireylerin Aktif Bank kredi politikalarını karşılıyor olması gerekiyor.

PTT’den gelen bu özel duyuruda çalışanların ve emekli vatandaşların 20 bin TL’ye dek ödeme alabilmesi için başvuru yapması gerektiği duyuruldu. Başvuruyu yapmış olanların kredi puanı düşük bile olsa onay alacağı ifade edildi. Aktif Bank ve PTT aracılığıyla vatandaşlara verilen bu hizmet içleri rahatlattı.

PTT Kredi 20 bin TL İçin Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Aktif Bank ve PTT üzerinden verilmekte olan bu kredi kampanyası nezdinde yer almak isteyen vatandaşların başvuru yapmaları için SMS göndermeleri kafi olacaktır. SMS ile kredi başvurusu gerçekleştirmek için ücretli bir mesaj atmak da yeterlidir. Evinizin konforunda cep telefonunuzun mesaj bölümüne girerek PTT yazıp boşluk ekleyin. Ardından kimlik numaranızı yazıp bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu biçimde PTT ihtiyaç kredisi alabileceksiniz. PTT üzerinden emekli maaşını düzenli olarak çeken bireyler ise yalnızca 20 bin TL değil, bunun yanı sıra 80 bin TL’ye varan borç transfer ve ihtiyaç kredisinden kullanabilecektir.

PTT emekli kredisi alabilmek adına ayrıca SMS dışında PTT şubesine giderek de başvuruda bulunabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu gerçekleştirdikten sonra onay almış olan kişiler en yakın PTT şubesi üzerinden kampanyaya katılabilmiş olacaktır. Daha da ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız mutlaka PTT müşteri hizmetleri numarasını aramalı, sormak istediğiniz her şeyi sorup bu doğrultuda başvuruya devam etmelisiniz. Bu şekilde her şey çok daha sağlıklı ilerleyecek, herhangi bir sorunla da karşılaşılmamış olacaktır. Çözüm yolu aslında bu kadar basittir.