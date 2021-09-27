Son Dakika Müjdesi! Ev Hanımlarına Denizbank 25.000 TL Kredi Geliyor!

Ev hanımlarına sevindirici haber Denizbank’tan geldi. 36 ay vadeli 25 000 TL tutarındaki krediyi tüm hanımlara duyuran Denizbank haberi basınla paylaştı. Tüm hanımlar bu kampanyadan yararlanabilir.

Denizbank’ın internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile ev hanımlarına başvurmaları halinde hemen onay verileceğini belirtti. 25 bin TL tutarındaki krediyi kullanmak istediklerinde 36 ay vade ile kullanma hakkına sahip olacaklardır. Bunun yanı sıra banka notu ve siciline göre değerlendirme yapılarak hızlı bir şeklide kredi alınabilmektedir.

Denizbank’ın Hanımlara Sunduğu 25.000 TL Kredi Avantajları

Denizbank üzerinden hanımlara sunulan 25 000 TL lik kredi için, kredi notunun 1300 ve üzeri olması şarttır. Bunun yanı sıra kredi değerlendirmeleri olumlu olanların krediyi hemen kullanma fırsatı bulunmaktadır. Kredi notlarına göre düşük faiz oranlarından da faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanmak için kişiler cep telefonlarının yanı sıra en yakın Denizbank şubelerine giderek de başvuru yapabileceklerdir.

Denizbank’tan Anında Onaylı Kredi İmkânı

Denizbank tarafından hanımlara yönelik uygulamaya konulan kampanyaya başvuru yapıldıktan 5 ile 10 dakika gibi kısa bir sürede onay verilmekte. Onay alınmış krediyi alabilmek için en yakın Denizbank şubesine uğramak gerekiyor. Ayrıca mobil uygulama ile başvuru imkânı da mevcuttur. Mobil başvuruda onay geldikten sonra banka şubesine uğramadan ilgili kişinin hesabına kredi aktarılmaktadır.

Nakit İhtiyacı Olan Herkese Kredi İmkânı

Girişimci ruhunu ön plana çıkarmak isteyen kadınlara yönelik kredi imkânı sunan Denizbank, uygulamaya koyduğu bu kampanya ile 36 ay vade ile kullanma fırsatını ön plana çıkarıyor. Aynı zamanda ev hanımlarına ve emeklilere yeni kampanyalar düzenleyerek tüm kesimi bu kampanyalardan faydalanmasını sağlıyor. Nakit sıkıntısı yaşayan bu kişilerin bu gibi kredi imkânlarından faydalanmaları için Denizbank müşterisi olmaları yeterlidir.

Krediler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizlere en yakın Denizbank şubelerine gidebilir, Denizbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden Denizbank müşteri hizmetleri ile görüşebilir ve diğer kredi kampanyalarından yararlanabilirler. Böylece acil nakit ihtiyacı gibi veya yeni iş girişimleri için ev hanımları 25.000 TL tutarında kredilerini çekebilirler.