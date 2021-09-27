Prof. Dr. Oğuztürk'ten “Aşısızların Pandemisi” Açıklaması!

Hastaneye gelen koronavirüs vakalarının çoğunun aşı yaptırmayanlar olduğu şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Hakan Oğuztürk, bu sürecin aşısızların pandemisi pozisyonuna evrilmiş durumda olduğunu ifade etti. Hastaneye gelmekte olan vakaların çoğunluğunun eksik doz aşı yaptıran ile hiç aşı yaptırmamış kişiler olduğunu aktardı.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele sürecindeki merkez üssünün Ankara Şehir Hastanesi olduğunu belirten Profesör Dr. Hakan Oğuztürk, son günlerde pozitif vaka sayısında artış olduğunu anlattı. Fakat bu sürecin kontrollü bir şekilde yönetildiğini, gelen vakaları kısa süre içerisinde servis ya da yoğun bakıma alarak tedavi ettikleri söylenildi.

Güncel olarak pandeminin aşısızlarım pandemisi pozisyonuna evrilmiş bir hal aldığını açıklayan Profesör Doktor Oğuztürk, hastaneye gelen vakaların büyük çoğunluğunun koronavirüs aşısı yaptırmamış olan kişiler olduğuna da vurgu da bulundu.

Vaka açısından eksik aşı yaptıran kişilerin tam doz aşı yaptıranlara göre hastalanma risklerinin oldukça fazla olduğu da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. İkinci doz aşı yaptırmasına rağmen yine de hasta olan vakalar hakkında da açıklamalar gerçekleşti. Bu durumun sebebi olarak 2. doz aşı yaptırmaları ardından yalnızca 3-4 gün sonra koronavirüse yakalandıkları belirtildi. 2. doz koronavirüs aşısından 2 hafta sonra koruyuculuğun sağlandığı aktarıldı.

Aşı olduğunu fakat yine de koronavirüse yakalandığını açıklayan kişilerin yapmış olduğu bilinçli ya da bilinçsiz açıklamaların doğru olmadığı ve aşının gerçek faydasını gölgelemeye çalıştıkları söylenildi.

Koronavirüs pozitif vaka sayısının giderek arttığına dikkat çeken Profesör Doktor Oğuz Türk okulların son noktaya kadar yüz yüze eğitime devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Yapılan kısıtlamaların tam kapanma şeklinde bir faydasının olmadığı da uygulamalarda görüldüğü belirtildi. Oğuztürk, bunun yanı sıra Türkiye'de ülke genelinde sokağa çıkma yasağı şeklinde kısıtlamaların yapılmasının gerçekleşme durumunu çok görmediğini de aktardı.