Son dakika: Mesleklere göre memur ve memur emeklisi 2023 Ocak ayı zamları açıklandı! Kim kaç para alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları… Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022’nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7’yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi.

MEMURA EN AZ 10.768 TL MAAŞ

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27’yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.



MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU

Genel müdür 1/4

Mevcut maaş: 29.809,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 35.255,10



Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 15.848,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.743,43



Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 9.707,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 11.480,47



Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 12.276,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 14.518,83



Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut maaş: 27.574,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 32.611,77



Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 15.810,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.698,49



Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 13.747,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 16.258,58



Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 18.853,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 22.297,44



Hemşire (Üniv. mez) 5/1

Mevcut maaş: 11.828,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 13.988,98



Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 16.205,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 19.165,65



Teknisyen (Lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 11.945,27



Profesör 1/4

Mevcut maaş: 25.984,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 30.731,28



Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 15.311,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.108,32



Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 12.752,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 15.081,79



Avukat 1/4

Mevcut maaş: 15.485,00

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.314,11



MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL) Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 21.905,20

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 25.907,28



Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 19.361,41

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 22.898,74



Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.429,13

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 8.786,43



Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.269,57

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 8.597,72



Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 8.841,30



Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 12.691,14

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 15.009,81



Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş: 7.731,57

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 9.144,13



Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut maaş: 7.265,86

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 8.593,33



Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 9.115,72

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 10.781,16



Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş: 6.343,71

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 7.502,71



Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 17.340,84

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 20.509,01



İmam-hatip

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 8.841,30



Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

Yüzde 18.27 zamlı maaş: 8.841,30





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