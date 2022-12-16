Emekli maaş zammıyla alakalı son dakika flaş gelişme! Bu zamlı maaşlar vatandaşa göbek attıracak

Bu zamlı maaşlar vatandaşa göbek attıracak... Emekli maaş zammıyla alakalı son dakika flaş gelişme! Ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye tek veri kaldı. Bu veri de 3 Ocak’ta belli olacak.

YENİ ANKET

Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin son ipucu geldi. Merkez Bankası’nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80’geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022’nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

İŞTE EMEKLİNİN YENİ ZAMLI MAAŞLARI

Mevcut maaş: 3.500

% 17.17 zamlı maaş: 4.100,95

Mevcut maaş: 3.600

% 17.17 zamlı maaş: 4.218,12

Mevcut maaş: 3.700

% 17.17 zamlı maaş: 4.335,29

Mevcut maaş: 3.800

% 17.17 zamlı maaş: 4.452,46

Mevcut maaş: 3.900

% 17.17 zamlı maaş: 4.569,63

Mevcut maaş: 4.000

% 17.17 zamlı maaş: 4.686,80

Mevcut maaş: 4.100

% 17.17 zamlı maaş: 4.803,97

Mevcut maaş: 4.200

% 17.17 zamlı maaş: 4.921,14

Mevcut maaş: 4.300

% 17.17 zamlı maaş: 5.038,31

Mevcut maaş: 4.400

% 17.17 zamlı maaş: 5.155,48

Mevcut maaş: 4.500

% 17.17 zamlı maaş: 5.272,65

Mevcut maaş: 4.600

% 17.17 zamlı maaş: 5.389,82

Mevcut maaş: 4.700

% 17.17 zamlı maaş: 5.506,99

Mevcut maaş: 4.800

% 17.17 zamlı maaş: 5.624,16

Mevcut maaş: 4.900

% 17.17 zamlı maaş: 5.741,33

Mevcut maaş: 5.000

% 17.17 zamlı maaş: 5.858,50

Mevcut maaş: 5.100

% 17.17 zamlı maaş: 5.975,67

Mevcut maaş: 5.200

% 17.17 zamlı maaş: 6.092,84

Mevcut maaş: 5.300

% 17.17 zamlı maaş: 6.210,01

Mevcut maaş: 5.400

% 17.17 zamlı maaş: 6.327,18

Mevcut maaş: 5.500

% 17.17 zamlı maaş: 6.444,35

Mevcut maaş: 5.600

% 17.17 zamlı maaş: 6.561,52

Mevcut maaş: 5.700

% 17.17 zamlı maaş: 6.678,69

Mevcut maaş: 5.800

% 17.17 zamlı maaş: 6.795,86

Mevcut maaş: 5.900

% 17.17 zamlı maaş: 6.913,03

Mevcut maaş: 6.000

% 17.17 zamlı maaş: 7.030,20

Mevcut maaş: 6.100

% 17.17 zamlı maaş: 7.147,37

Mevcut maaş: 6.200

% 17.17 zamlı maaş: 7.264,54

Mevcut maaş: 6.300

% 17.17 zamlı maaş: 7.381,71

Mevcut maaş: 6.400

% 17.17 zamlı maaş: 7.498,88 Mevcut maaş: 6.500

% 17.17 zamlı maaş: 7.616,05

Mevcut maaş: 6.600

% 17.17 zamlı maaş: 7.733,22

Mevcut maaş: 6.700

% 17.17 zamlı maaş: 7.850,39

Mevcut maaş: 6.800

% 17.17 zamlı maaş: 7.967,56

Mevcut maaş: 6.900

% 17.17 zamlı maaş: 8.084,73

Mevcut maaş: 7.000

% 17.17 zamlı maaş: 8.201,90

Mevcut maaş: 7.100

% 17.17 zamlı maaş: 8.319,07

Mevcut maaş: 7.200

% 17.17 zamlı maaş: 8.436,24

Mevcut maaş: 7.300

% 17.17 zamlı maaş: 8.553,41

Mevcut maaş: 7.400

% 17.17 zamlı maaş: 8.670,58

Mevcut maaş: 7.500

% 17.17 zamlı maaş: 8.787,75

Mevcut maaş: 7.600

% 17.17 zamlı maaş: 8.904,92

Mevcut maaş: 7.700

% 17.17 zamlı maaş: 9.022,09

Mevcut maaş: 7.800

% 17.17 zamlı maaş: 9.139,26

Mevcut maaş: 7.900

% 17.17 zamlı maaş: 9.256,43

Mevcut maaş: 8.000

% 17.17 zamlı maaş: 9.373,60

Mevcut maaş: 8.100

% 17.17 zamlı maaş: 9.490,77

Mevcut maaş: 8.200

% 17.17 zamlı maaş: 9.607,94

Mevcut maaş: 8.300

% 17.17 zamlı maaş: 9.725,11

Mevcut maaş: 8.400

% 17.17 zamlı maaş: 9.842,28

Mevcut maaş: 8.500

% 17.17 zamlı maaş: 9.959,45

Mevcut maaş: 8.600

% 17.17 zamlı maaş: 10.076,62

Mevcut maaş: 8.700

% 17.17 zamlı maaş: 10.193,79

Mevcut maaş: 8.800

% 17.17 zamlı maaş: 10.310,96

Mevcut maaş: 8.900

% 17.17 zamlı maaş: 10.428,13

Mevcut maaş: 9.000

% 17.17 zamlı maaş: 10.545,30

Mevcut maaş: 9.050

% 17.17 zamlı maaş: 10.603,89

Mevcut maaş: 9.100

% 17.17 zamlı maaş: 10.662,47

Mevcut maaş: 9.200

% 17.17 zamlı maaş: 10.779,64

Mevcut maaş: 9.300

% 17.17 zamlı maaş: 10.896,81

Mevcut maaş: 9.400

% 17.17 zamlı maaş: 11.013,98

Mevcut maaş: 9.500

% 17.17 zamlı maaş: 11.131,15

Mevcut maaş: 9.600

% 17.17 zamlı maaş: 11.248,32

Mevcut maaş: 9.700

% 17.17 zamlı maaş: 11.365,49

Mevcut maaş: 9.800

% 17.17 zamlı maaş: 11.482,66

Mevcut maaş: 9.900

% 17.17 zamlı maaş: 11.599,83

Mevcut maaş: 10.000

% 17.17 zamlı maaş: 11.717,00

Mevcut maaş: 10.100

% 17.17 zamlı maaş: 11.834,17

Mevcut maaş: 10.200

% 17.17 zamlı maaş: 11.951,34

Mevcut maaş: 10.300

% 17.17 zamlı maaş: 12.068,51

Mevcut maaş: 10.400

% 17.17 zamlı maaş: 12.185,68

Mevcut maaş: 10.500

% 17.17 zamlı maaş: 12.302,85

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