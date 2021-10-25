Son dakika Kredi ve Banka Haberi: 10.000 TL 36 ay vadeli kredi için şartlar değişti

10.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere yeni bir haber geldi. Bankalar üzerinden yapılan bu haber sonrasında hem faiz oranlarında değişme hem de kredi başvuru şartlarında yeni şartlar kullanılmaya başlandı.

Özellikle kamu bankalarından düşük faizlerle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için yapılan Bu kampanyada 10.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olurlarsa artık şubelere gitmeden de kredi onayı alabilecekler. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden daha önceki zamanlarda internet üzerinden başvuru yaptığınız zaman sadece sizlere ön onay veriliyordu ve kredi kullanmak için banka şubelerine gitmemiz gerekiyordu.

Yeni çıkan şarkı yasasında ise Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları internet üzerinden kredi başvurusu yapan ve kredi onayı alan kendi müşterilerine mobil uygulama üzerinden şubelere gitmeden de kredi onayı sunacak.

10.000 TL için kredi başvuru şartları nelerdir?

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeli olarak ve ilk taksit ödemelerinde de 90 gün ertelemeli olarak kredi başvurusu yapmak için banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun ise kredi onayı almaları ile birlikte 36 ay vadeye kadar hemen düşük faizli kredi kullanabilecekler. Kamu bankaları yapmış olduğu son kampanya da özellikle kendi bankasından maaş alan ve mobil uygulama kullanan müşterilerine hem kredi hem de kredi kartı kampanyaları da öncelik tanıyacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kredi başvuru şartlarında değişen bir diğer durum ise sigortalı olarak çalışan kişilerin sigorta durumları olmaktadır. Daha önce 6 ay aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan kişilerden onay alan bankalar şimdilerde aynı işyerinde tam 1 yıllık çalışma geçmişi istemektedir. Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler hem kredi başvurusunu yapabilir hemde dilerse diğer bankalara olan borçlarını kapatmak için borç kapatma kredisi başvurusunda bulunabilir. Verilen bu kredi şartları sadece ihtiyaç kredileri için değil ihtiyaç kredisi haricinde konut kredisi taşıt kredisi ve ipotekli krediler için de geçerlidir.