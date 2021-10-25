Halkbank Herkesi Şok Edecek Kredi Kampanyası Düzenledi! Başvuran Herkes 50 bin TL Alıyor! Kamu bankaları birbirinden farklı ihtiyaç kredisi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Halkbank tarafından müşterilerini şok edecek bir kampanya hakkında duyuru yaptı. Başvuran herkes 50 bin TL alıyor… Detaylar haberimizde yer alıyor…

Acil nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar adına Halkbank yeni bir kredi kampanyası düzenledi. Her zaman en uygun kredi kullanım koşulları ile müşterilerinin yanında bulunarak mutlu eden kamu bankası, bu defa ihtiyaç kredisi kampanyası ile tam 50 bin TL veriyor. Böylelikle nakit sıkıntısı olan vatandaşlarında ihtiyaçları giderilmiş olacaktır.

Halkbank Yüzde 1.59 Faiz Oranıyla Kredi

Halkbank düzenlediği ihtiyaç kredilerine özel kampanyaları ile sürekli gündemde yer alıyor. Şimdi düzenlenen ihtiyaç kredisi kampanyası için ise son derece uygun bir faiz oranı sunuyor. Yüzde 1.59 faiz oranı üzerinden yüksek limitteki kredinizi kullanabilirsiniz. Üstelik 36 ay gibi uzun bir vade üzerinden ödemelerinizi yapabilirsiniz. Kredi başvuruları ise bankaya ait şubelere gitmeye gerek kalmadan yapılabilmektedir. Bu konuda internet şubesi ile mobil şubeler hizmet sağlamaktadır. Bu kanallar aracılığı ile başvurularını yapan vatandaşlar onaylarını aynı gün alarak hesapları üzerinden kredilerini kullanabilmektedir.

Halkbank İhtiyaç Kredisi İstenen Belgeler

Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların dikkat etmesi gereken hususların başında kredi notu gelmesi gerektiği gibi bazı belgelerinde hazırlanması istenebilmektedir. T.C. kimlik yazılı olan nüfus cüzdanı ile gelir düzeyini gösterecek maaş bordrosu eşliğinde anında ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak yararlanabilirsiniz. 50 bin TL tutarında kullandırılacak olan kredileri için ise vade seçenekleri oldukça geniştir. 50 bin TL üzerinde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise ödemelerini 24 ay üzerinden yapabilmektedir.

Halkbank Kefilsiz Kredi

Halkbank ihtiyaç kredisi ödemelerinde esnek davranmaktadır. Böylelikle müşteriler kredi ödemeleri için kendilerine bir plan oluşturabilme şansına sahiptir. Başvurularını banka şubesi üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar ise başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Formun ibraz edildiği anlarda ise şube personelince sizlerden herhangi bir şekilde kefil talep edilmemektedir. Böylelikle Halkbank kefilsiz kredi kampanyasından yararlanma hakkına sahip olursunuz. Sadece kredi almak isteyen vatandaşların kredi puanına bakılmaktadır.