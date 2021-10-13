Son Dakika Kredi Haberi: Vakıfbank'a Başvuran Herkes Anında 45 Bin TL Alıyor!

Vakıfbank tarafından müşterileri için oluşturmuş ihtiyaç kredi paketi ile anında destek sunmaktadır. Vakıfbank, kurulduğu günden itibaren devlet bankacılığı faaliyetleri ile vatandaşlara her zaman destek olan bankalardan biridir. Bu desteklerden biri olan ihtiyaç kredisi ile de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.

Vakıfbank, bugün eğitimden sağlığa, evlilikten mülk alımına birçok farklı amaç için kullanılabilecek ihtiyaç kredisi Vakıfbank tarafından esnek ödeme alternatifleri ve uygun faizler ile vatandaşların yanında yer almaktadır. İhtiyaç kredisi için banka şubesine gitmek zorunluluğu olmadığı gibi ister SMS isterseniz de internet bankacılığı aracılığı ile kolay ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirilebilmektedir.

En Uygun Faiz Olanağı Vakıfbank’ta

Herkesin günlük hayatında aniden gelişen ihtiyaçlar olabilmektedir. Bu ani ihtiyaçlar karşısında ise bütçe dengesinin bozulması kaçınılmazdır. Tam da bu zamanlarda Vakıfbank tarafından 36 aylık geri ödeme imkanları ile sunulan ihtiyaç kredisi, herkesin bütçesine ve ihtiyaçlarına yardımcı olacak niteliktedir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan gerçekleştirilebilecek ihtiyaç kredi başvurusu Vakıfbank müşteri hizmetleri telefon hattı, internet bankacılığı, mobil bankacılık uygulaması, SMS ile başvuru gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. SMS ile başvuru için telefonun mesaj uygulama ekranına aralarında bir hane boşluk olacak şekilde KREDI T.C. Kimlik ve aylık gelir miktarı yazıldıktan sonra 5724 numarasına mesaj gönderilmesi yeterli olacaktır.

Kredi Geri Ödemesinde Büyük Kolaylık

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusundan sonra onay işleminin de gerçekleşmesinin ardından ihtiyaç kredisi banka hesabına doğrudan yatırılır. Bundan sonraki aşamalarda ise kredi taksit ödemesini bütçelere uygun şekilde planlayarak dilediğiniz şekilde ödeme şansınız vardır. İsterseniz kredi taksitlerini eşit taksit olarak ödeyebilirsiniz, isterseniz de esnek ödeme planı şeklinde planlayabilirsiniz.

Hatta bu ödeme planı için taksitleri artan taksit, azalan taksit, 3 ay ertelemeli ödeme, aylık eşit taksit, 3 aylık eşit taksit, son taksiti balon ödeme ya da değişken taksit olabilecek şeklinde farklı ödeme planlaması da yapabilirsiniz. Başvuru yapılabilecek alt-üst kredi limitleri 3.000 TL ve 125.000 TL arasındadır. 36 aya varan vadelerle ödenebilecek ihtiyaç kredisi için belirlenen faiz ise %1,55’ten başlamaktadır. Faiz oranları ise müşterilerin kredi notuna göre değişmektedir.