SGK İnternet Sitesinde Yayınlanan O Habere Göre Başvuruda Bulunanlar, Peşin Ödeme Alacaklar!

O Haber SGK İnternet Sitesinde Yayınlandı, Başvurusunu Yapanlar, Peşin Ödeme Alacaklar! SGK’ya ait resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan habere göre, ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunarak ödeme alabileceksiniz…

SGK Resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bu habere göre, sizde ihtiyaç sahibi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceksiniz. İhtiyaç sahibi olan bireylere devlet tarafından sürekli yardımlar yapılmaktadır. Yeni duyurulan 12 ve 24 ay ödenecek bı yardımlarda internet sitesi üzerinden halka duyuruldu. SGK resmi internet sitesi tarafından yapılan bu duyuru ile birlikte, evlilik hazırlığı içerisinde olan bireylere 12 ve 24 ay ödeme yapılacaktır.

Bu ödemeye başvuru yapabilmek için yaş şartı bulunmaktadır. Ödeme için başvuru yapan bireyler, ödeme almaya hak kazandıklarında, ödemeler SGK tarafından PTT aracılığıyla yapılacaktır. Başvuru yapmak için SGK üzerinden yazılı bir dilekçe verip evlilik desteği alabilirsiniz.

Peki, Bu Destekten Kimler Faydalanabilecek?

SGK tarafından verilecek olan 12 veya 24 aylık maaş alma hakkına kimlerin sahip olacağı merak konusudur. Bu maaşı almak için ihtiyaç sahibi olmanız ve evlenmeyi düşünüp yetim maaşı alan bireyler arasında yer almanız gerekmektedir. SGK tarafından yapılacak olan bu yardım 2021 Aralık ayına kadar sürecektir. Yetim maaşı alan bireyler, evlendikten sonra bu maaşlarının son bulacağı için, maaşın 12 katını veya 24 katını devlet tarafından alabileceklerdir. Yetim maaşlarını ortalama olarak 1000 TL civarında olduğunu hesaplarsak, 24 aylık 24 bin TL devlet tarafından maddi destek olarak alabileceksiniz. Yetim aylığı alan, annesi ve babası vefat eden kişilerin, maddi durumu kötü olması durumunda bu destekler verilecektir.

Yetim aylığı aldığınız dönemde, evlenmeye karar verirseniz ve bu evlilik kararınızı resmileştirirseniz, evlilik sonrasında SGK tarafından evlilik destekleri verilmektedir. Annesi veya babası vefat eden bireyler, 12 veya 24 maaş çeyiz parası başvurularında bulunabilecekler. SGK üzerinden verilen bu maddi destek sadece durumu olmayan bireylere verilecektir. Üzerine ev veya araba gibi mülk olan, geliri iyi olan ve evleneceği kişinin de gelir durumu iyi olan kişilere maalesef bu destekler verilmeyecektir. Sıkıntılı olan kadınların, evlendikleri zaman sıkıntı yaşamamaları için SGK tarafından 24 maaşa kadar bu çeyiz desteğini almanız mümkündür.

SGK'nın Maddi Destekleri Devam Edecek!

SGK üzerinden bu maddi destekleri alacak kişiler, sadece evlilik için değil, muhtaç olmaları durumunda birçok farklı destekten faydalanacaktır. SGK ve belediyelerin sosyal yardımlaşma birimlerine giderek SGK üzerinden desteklerinizi almaya devam edebilirsiniz. Ayrıca SGK destekleri için e-devlet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.