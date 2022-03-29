Son dakika: Kredi Faiz Oranları Tepetaklak Düştü! Özel Bankalar, İhtiyaç Kredisi Faizlerinde Peş Peşe İndirim Yapıyor

Son dakika: Kredi Faiz Oranları Tepetaklak Düştü! Özel Bankalar, İhtiyaç Kredisi Faizlerinde Peş Peşe İndirim Kampanyası Başlattı. Kamu Bankaları, konut kredisi faiz oranları ile en uygun kredi veren bankalar olurken diğer taraftan özel bankalar ise ihtiyaç kredisi faizlerinde düşüş politikası izledi. Hoşgeldin kredisi ile faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

ING Bank Hoşgeldin Kredisi İle Sıfır Faizli 5000 TL, Düşük Faiz Oranları İle 10.000 TL Kredi Kampanyası Düzenledi

ING Bank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre faizsiz 5000 TL kredi vatandaşlara sunulacak. Müracaat işlemlerini gerçekleştiren ilk 5000 kişi açısından geçerli olacak bu kampanya, daha yüksek tutarlı nakit paraya gereksinim duyan vatandaşlara ise yüzde 0.99 faiz oranı ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi desteği şeklinde sağlanacak.

Garanti Bankası 5000 TL Hoşgeldin ve Düşük Faizli 100.000 TL Bahar Kredisi Kampanyası

Hoşgeldin kredisi sunan bankalar arasında yer alan Garanti Bankası ise uzaktan müşteri edinimi ile beraber Garanti Bankası mobil şube uygulaması üzerinden ilk defa garantili olacak vatandaşları 5000 TL kredi faizsiz bir şekilde bölerek ödüllendirirken nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara ise bahar kredisi kampanyası şeklinde 100 bin TL'lik kredi sağlıyor.

Finansbank'tan Tanışma Faizi Kampanyası! Hoşgeldin İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde Kaç?

Kredi faiz oranları açısından indirim yapan bir başka banka ise Finansbank şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Finansbank mobilden ya da Finansbank şubeleri üzerinde müracaat işlemlerini yerine getirerek veya ilk defa internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek müşterilere yüzde 0.98 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verilecek.