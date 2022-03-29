5000-6000-7000 Gün Primle Emeklilik Formülleri Masada! Kimler Erken Emekli Olacak?

5000 Prim Günü Olan EYT’li Kaç Yaşında Emekli Olabilir? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açısından emeklilik hakkı, hangi prim ve yaş koşulu ile verilecek? En çok tartışılan iddialardan bir tanesi ise 50 yaş ve 5000 prim gün koşulu kritik bir hal alırken diğer taraftan SGK uzmanı bir konuya da açıklık getirdi.

Hükümet tarafından emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren düzenleme taslağı milyonlarca vatandaşın hangi koşullarda emekli olacaklarını açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek sisteme yönelik hükümet kanadından veya bakanlık açısından Şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.

SON DAKİKA: 5000-6000-7000 Gün Primle Emeklilik Formülleri Masada

Emeklilikte yaşa takılanlar ile emeklilik çalışmasında uzman görüşlerine üzerinde durdukları fikirlerden birisi ise Çalışma Bakanlığının yüksek primi bulunan vatandaşlar açısından yaş koşulsuz emeklilik hakkı sağlayabileceği ile ilgili oldu. Bu emeklilik çeşidinde hakkı sağlayabileceği filmi oranların hiç beklemeden emekli olabilmeleri mümkün hale gelecek. Bakanlığın bu çalışmayı benimsemesi halinde 5000 gün ya da 6000 gün prim ile emeklilik hakkı sağlanabilir. Diğer taraftan burada tabanca aç koşulları da gündeme geldi. Örnek üzerinde konunun anlatılmasına fayda olacaktır ki 5000 yılda 6000 gün primi bulunan vatandaşlara 50 yaş ya da 53 yaş koşulu ile emeklilik sağlanması gibi çeşitli formüllerin olduğu kulislerden gelen son dakika bilgileri arasında yer alıyor.

Son haftalarda hükümet kurmayları tarafından yapılan açıklamalara göre asgari ücrete ekstradan bir zam yapılması başta olmak üzere emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmaların masada olduğu bildiriliyor.