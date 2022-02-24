Son Dakika! Kimlik Numarası Veren Tüm Emeklilere 15.000 TL Ödeme

Kimlik Numarası veren emeklilere ödeme yapılacak. Son dakika haberi olarak ön plana çıkan duyuruda 15 bin TL tutarındaki ödeme kimlik numarası veren tüm emeklilere ödenecek. Detaylar haberimizde…

Emekli vatandaşları ön planda tutarak başlatılan bu kampanyada özel bankalar kredi almak isteyen vatandaşlara iki ayrı şart aramaktadır. Banka hesabı veya emekli maaşı hesabı olan vatandaşların başvuru yapması halinde kredi notu düşük olsa bile kredi onayı alabilecek. Eğer emekli maaşı taşınmıyorsa veya taşınmak istenmiyorsa kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Belirtilmiş olan bu şartlara uygun durumda olan vatandaşlar emekli kredisi kullanabilecek. Bu şartları taşıyan vatandaşlar emekli maaşlarını bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisinde bulunabilecek.

TC Kimlik Numarası İle Emekli Kredisi

TC kimlik numarası verilerek emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası gnb Finansbank, Denizbank ve Akbank gibi özel bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Belirtilen bankalar dışında emekli maaşı alınan başka özel bankalar mevcut ise bankaların internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunma konusunda gerekli bilgileri öğrenmek mümkün.

Özel bankalar arasında bulunan Garanti Bankası uygulamaya koyduğu kampanyada emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emekli vatandaşlara, belirtilen şartları sağlamaları halinde kredi onayı sunuyor. Garanti Bankası şubelerinden ve Garanti Bankası internet sitesi kullanılarak dilendiği zaman da başvuru yapılabilir.

Diğer özel bankalardan Qnb Finansbank ve Denizbank tarafından uygulama koyulan kampanyaya başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS yolu ile başvurularını yapabilir. Finansbank için TC kimlik numarası 5030 a gönderilerek başvuru yapılabilir. Denizbank başvurusunda ise kredim yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya mesaj gönderiliri. Belirtilmiş olan şartlara uygun olan vatandaşlar özel bankalardan emekli kredilerin ne kadar oldukları, faiz oranları gibi konularda bilgi alabilirler.

Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden direkt olarak uygulama üzerinden düşük faizli ve masrafsız emekli kredisini kullanabilir. Sizlerde şartları sağlamanız durumunda başvurularınızı yapabilirsiniz.