Bankalara Borcu Olanlar Vakıfbank İle Denizbank Şubelerinden 75 000 TL Alabilirler! Şarta Gerek Duyulmuyor…

Bankalara borcu olan vatandaşlar Vakıfbank ile Denizbank şubelerinden75 bin TL alabilirler. Bankalar ödemelerde herhangi bir şart aramayacak. Bankalara nakit başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 75 bin TL ye kadar ödemelerden faydalanabilecek. 24 ay vadeli olan borç kapatma kredisi alma konusunda birçok kişi araştırma yapmaktadır. Her iki bankanın da yapmış olduğu kampanyada başvurular hızlı bir şekilde diğer bankalara olan kredi borcu ve güncel kredi kartı borçlarını kapatıyor.

Daha önceki zamanlarda bankalar ile icralık olmuş kişilerin borçlarını kapatmak için kampanyaya katılım sağlamak isteyen kişiler bu imkândan faydalanamıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler gibi borç kapatma kredi kullanmayı düşünen vatandaşlar bankaların belirlemiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartları sağlayan vatandaşlara 24 ay vadeli kredi kullandırılabiliyor.

Vakıfbank Tarafından Sağlanan Borç Kapatma Kredisi

Borç kapatma kredisi dendiği zaman bankalar arasında ilk akla gelen banka Vakıfbank’tır. Düşük faiz oranları ile vatandaşlara uygun kredi imkânı sunuyor. Bankalardan alınacak ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi kullanacak olanlar banka müşterisi olması durumunda daha uygun faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Borç kapatma kredisine başvuracak vatandaşlar tüm banka borçlarını tek bir yere toplayarak ödeme yapabilecek. Gerek emekli gerekse çalışan herkes 75 bin TL tutarındaki krediye borç kapatma kredisi olarak en düşük faiz oranları ile ertelemeli şeklinde kullanabilecek.

Denizbank’tan Borç Kapatma Kredisi

Özel bankalar arasında bulunan Denizbank, uygulamaya koyduğu borç kapatma kredisinde 75 bin TL ye kadar işlem yapılıyor. 36 ay vadeli krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar banka müşterisi olmaları durumunda ve düzenli olarak kredi borcunu ödemesi gerekiyor. İlk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli fırsatı da sunuluyor. Borç kapatma kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubelerine giderek kimlik belgesi ve gelir belgesi ile başvurularını yapabilirler. Başvurunun ardından onay alınması durumunda krediye istedikleri an kullanabilme imkânına sahip olurlar.