Son Dakika: Kimlik Numarası Son Hanesine Bakarak 17000 TL Ödeme Verilecek! Başvurular Başladı. Son dakika kampanyasında özellikle ihtiyaç kredisi alacak kişiler 17.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceklerdir. 17.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler için başlatılan bu kampanyada 17.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler 3 bankadan başvuru yapabileceklerdir.

Denizbank

Denizbank üzerinden 17 bin TL başvuru yapacak kişiler banka kredi notu 1200 ve üzerinde ise bu bankadan onay alacaklardır. Kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli 17 bin TL kredi için SMS atabilirler. SMS ile başvuru yapmak isteyenler başvurularını banka şubelerine gitmeden yapar ve hemen onay alırlar. Kredi onayı alan kişiler 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenebilir. SMS ile başvuru için Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz. Ayrıca banka hesabı olan kişiler bankanın Denizbank mobil uygulamasına giriş yaparak bankaya gitmeden kredi başvurusu yapabilir ve yine bankaya gitmeden kredi kullanabilir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank yaptığı 17.000 TL kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak işlem yapacaktır. QNB Finansbank 17.000 TL'ye kadar ihtiyaç kedisi alacak kişiler TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olan kredi onayı alırsa en yakın QNB Finansbank şubesi üzerinden kredi kullanımını gerçekleştirecektir.

Akbank

Akbank üzerinden Akbank direkt uygulamasını kullanan kişilere 17 bin TL masrafsız ve kefilsiz olarak verilecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka hesapları varsa bu şekilde kredi kullanabilirler. SMS ile başvuru yapacak olan kişilerde TC KİMLİK numarası üzerinden sorgulamaya girer ve hemen sonuç alır. KREDİ TC KİMLİK yazark 4425 numarasına gönderirseniz hemen kredi başvurusu yapmış olacaksınız...