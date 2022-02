Hong Kong'da 'Sıfır COVID' Küçük İşletmelere Diz Çöktürüyor

Pinky Yeung, 2020'de Hong Kong'un başlıca alışveriş bölgesi Tsim Sha Tsui'de 1.400 metrekarelik (16.000 m²) bir perakende alanı güvence altına aldığında, fitness eğitmeni büyük ikramiyeyi vurduğunu düşündü.

Dünyanın en pahalı kiralama pazarlarından birinde, Yeung'un aylık 500.000 Hong Kong doları (64.100 $) kirası, birkaç yıl önce ödeyeceğinin yaklaşık yarısıydı - covid-19 salgınının ortasında fiyatların on yılın en düşük seviyesine düşmesinin sonucu.

Aynı zamanda fitness eğitmeni olan kocasıyla birlikte Yeung, kronik ağrıların tedavisinde uzmanlaşmış Care and Cure Health Wellness Centre'ı kurdu. Kısa süre sonra çift, üye ücretlerinde ayda bir milyon Hong Kong doları (128.000 $) alıyordu.

Ancak spor salonu şimdi boş duruyor, pencereleri ve kapıları köpük tahtalarla kaplı, barlar, tema parkları ve müzeler de dahil olmak üzere eğlence kurumları, Hong Kong'un en büyük COVID-19 salgını nedeniyle hükümetin dayattığı kapatmaların altıncı haftasına giriyor.

El Cezire'ye konuşan Yeung, "Her gün nakit para yakıyoruz." dedi.

Hong Kong günlük enfeksiyonlarda bir artışla boğuşuyor ve vakalar Pazartesi günü 1.500'ün üzerine yükseliyor. Dünyanın diğer bölgeleri virüsle yaşamayı öğrenirken, uluslararası finans merkezi Çin anakarası ile uyum sağlamak için sıfır tolerans stratejisini iki katına çıkardı.

Şehrin sadece 219 ölümü bildirmesine yardımcı olan ultra katı yaklaşım, birçok sağlık uzmanının yüksek oranda aktarılabilir türün ortadan kaldırılmasının mümkün olup olmadığını sorgulamasına rağmen, Omicron koronavirüs varyantının yayılması sırasında yetkilileri giderek daha fazla draconian ve pahalı önlemler uygulamaya zorladı.

Omicron salgını hiçbir azalma belirtisi göstermerken, sosyal mesafe kurallarını cezalandırmak - birçok işletme için dördüncü tur - yerel işletmeleri uçurumun eşiğine itiyor.

Restoranlar ve İlgili Esnaf Federasyonu Başkanı Simon Wong Ka-wo, Mart ayında 500 kadar restoranın kapanması beklenen küçük işletmelerin kapanmasının yakın bir dalga olacağını tahmin etti. Diğer sektör liderleri işsizliğin tavan yaptığı konusunda uyardılar.

Geçen hafta şehrin bordürleri daha da sıkılaştırarak açıklamasından kısa bir süre sonra Fitch Ratings, bu yıl için ekonomik büyüme tahminini yarıya indirerek yüzde 1,5'e düşürdü ve Hong Kong ekonomisini dünyanın en zayıf performans gösterenleri arasına soktu. Son haftalarda, anakara Çin sınırında COVID-19 testi pozitif çıkan kamyon şoförleri nedeniyle et ve sebze gibi taze ürünlerin fiyatları yükseldi.

Uluslararası izolasyon

Seyahat yasakları ve uzun karantinalar nedeniyle dünyayla olan ilişkilerini kesen yabancı şirketler, eski İngiliz kolonisinin uluslararası izolasyonu görünürde bir son olmadan iki yıllık işarete yaklaşırken yöneticilerini terk ediyor veya başka bir yere yer değiştiriyor.

Artan maliyetlere rağmen, Pekin'in salgını kontrol etmesi için artan baskıyla karşı karşıya olan bölge, "dinamik sıfır-covid" politikasını terk etme veya değiştirme çağrılarını reddetti.

Baş Sekreter John Lee Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "SAR hükümeti, amaç olarak 'dinamik sıfır' ile insanların hayatlarını ve halk sağlığını ön plana çıkarmak için ilkelerini korumakta kesinlikle kararlı olacaktır." dedi.

"Bu strateji Hong Kong'un çıkarlarına ve gerçek duruma en uygun olanıdır."

Bir kuaför olan Wilson Pang, çarşamba gece yarısına kadar onlarca müşteriye hizmet vermek için çalıştı, çünkü insanlar salonlar önümüzdeki iki hafta boyunca kapanmak zorunda olmadan önce saç tıraşı olmak için koştular.

İki tonluk bir mullet sporu yapan 28 yaşındaki genç bir çıraktan, shenzhen sınırındaki New Territories'te iki şubesi bulunan Le Huit 8'in gururlu ortak sahibine kadar çalıştı.

Her şubenin kirası ayda 300.000 Hong Kong doları (38.457 $) ve her biri her gün yaklaşık 30.000 Hong Kong doları (3.845 $) kaybediyor.