Son Dakika: İnternet Üzerinden 20.000 TL Kredi Kampanyası...

Günümüzde artık internet kullanımı oldukça fazla olmaktadır. Sizlerde internet üzerinden artık bankacılık işlemlerinizi kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Bankacılık işlemleri haricinde artık internet üzerinden kredi ve kredi kartı başvuruları da yapılmaktadır.

İnternet üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler aynı zamanda kredi onayı aldıklarında bu kredileri kullanacaklardır. Sizlerde eğer internet bankacılığı kredisi kullanacaksanız, hesabınızın olduğu bankadan internet bankacılığı şifresi alarak kredinizi kolay bir şekilde kullanabilir, anında onaylı olarak işlem yapabilirsiniz.

Şimdi sizlere hangi bankalardan internet kredisi alabilirsiniz ve 20.000 TL krediyi anında onay almanız için kredi notunuzun kaç olması gerektiğinden bahsedeceğiz.

Finansbank İnternet Bankacılığı Kredisi

QNB Finansbank banka müşterisi olan kişiler, internet bankacılığını kullanarak anında kredi kullanabilirler. Sizde eğer bu bankada hesabınız varsa, internet şifresi ile birlikte cep telefonunuzdan mobil uygulamayı indirdikten sonra, krediler menüsüne gelerek burada kredi başvurusu yapabilirsiniz. 20.000 TL kredi için banka 60 ay vade ve 0.89 faiz oranı ile sizlere kredi imkanı verecektir. QNB Finansbank üzerinden internet bankacılığı kredisi alacaksanız, banka şartlarına uygun olmanız ve kredi skorunuzun en az 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Daha önce bu bankadan kredi kullandıysanız, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.

Akbank İnternet Bankacılığı Kredisi

Akbank üzerinden de banka müşterisi olan kişiler Akbank Direkt uygulamasını kullanarak anında kredi başvurusu yapabilmektedirler. Sizlerde Akbank internet bankacılığını kullanıyorsanız, hemen Akbank şifreniz ile giriş yaparak, kredi menüsüne geldikten sonra bankanın size ne kadar kredi vereceğini görebilirsiniz. 20.000 TL kredi onayı alırsanız bu krediyi banka size anında hesabınıza atarak verecektir. 60 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde banka şartlarına uygun olan müşteriler anında onay alacaklardır. Akbank üzerinden sadece ihtiyaç kredisi için başvuru yapabileceksiniz. İnternet bankacılığı üzerinden alacağınız kredileri hemen kullanabilirsiniz.

Cepte TEB İnternet Bankacılığı Kredisi

Dijital banka olan ve yaptığı bankacılık işlemlerinde masraf almayan cepteteb bankası, ihtiyaç kredisi alacak olan müşterilere de anında kredi kampanyası yaptırmaktadır. Sizlerde CepteTEB üzerinden internet bankacılığı kredisi kullanarak anında 20.000 TL kredinizi onaylatabilir ve anında hesabınıza atabilirsiniz.

Banka müşterisi olanlar krediyi aynı gün kullanırken, banka müşterisi olmayan kişiler de başvuru yaptıktan sonra onay almaları durumunda 1-2 gün içinde adresinize gelecek olan müşteri temsilcisi ile krediyi kullanacaklardır. Cepte TEB üzerinden kredi alacak olan müşteriler sadece ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilmektedirler. Aldığınız kredilerde 60 ay vade ve 3 ay erteleme yapabileceğiniz gibi, bu kredilerde dosya masrafı da ödemezsiniz. Konut kredisi veya taşıt kredisi gibi ihtiyaçlarınızı bu bankanın kurucusu olan TEB bankası üzerinden yapmanız gerekiyor.