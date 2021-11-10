Hacizli, İcralık, Avukatlık Emekliye Kredi Kampanyası Başladı, Son Dakika...

Bankalardaki borçlarınızı ödemediğiniz zaman, icralık, avukatlık ve kara listede olursunuz. Kara listede olan müşterilere de bankalar hiçbir şekilde kredi imkanı vermemektedir. Bankalardaki borçlarınızdan dolayı icralık olduysanız emekli olmanız durumunda bir avantajınız olacaktır.

Emekli olan kişiler icralık dosyasını kapattıktan hemen sonra 100.000 TL’ye kadar bankalardan emekli kredisi alabilmektedir. Normal müşteriler bilindiği gibi icralık borçlarını kapattıktan sonra 5 yıl beklemesi gerekiyor. Ama emeklilerde böyle bir sistem yoktur. Borcu yoktur kağıtlarınızı bankaya verdiğinizde icranızın olmadığı ekranlarda göründüğünde kredi kullanacaksınız.

Sizlere şimdi bu yazımızda emekli olup, icralık borçlarını yeni ödeyen kişilerin hangi bankalardan kredi alabilirler bahsetmek istiyoruz.

Ziraat Bankası Kara Listedeki Emekliye Kredi Kampanyası

Emekli bankası dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden sizde emekli maaşınızı taşıyarak 100.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi için borçlarınızı kapattıktan sonra ve bu bankaya maaş taşıdıktan sonra kredi değerlendirmesi yapılacaktır. Bu kredilerde şube onayı olmadığı için genel müdürlüğün onay vermesi beklenmektedir. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler ise başvuru yaptıkları banka şubesinden kredilerini kullanabilirler. Banka ihtiyaç kredisi gibi diğer tüm kredilerde emeklilere kredi imkanı vermektedir. 60 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 80 yaşına kadar olan emekliler ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir.

Burgan Bank Kara Listedeki Emekliye Kredi Kampanyası

Burgan Bank üzerinden de kara listedeki emeklilere kredi kampanyası yapılmaktadır. Kredi kampanyasına katılmak için banka şartlarına uygun olan müşterilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşıdıklarında, maaşlarına göre ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Kredi başvuruları sadece banka şubelerinden evraklarınız ile yapılacaktır.

Kredi başvurusu yaptığınızda Burgan Bank, değerlendirme süresi 1-3 gün arasında olacaktır. Onay aldığınızda banka sizi arayacak ve banka şubesine giderek kredinizi kullanacaksınız. Diğer banka borçlarınız varsa da banka borç kapatma kredisi olarak sizlere kredi imkanı sunacaktır.

Şekerbank 100.000 TL Emekli Kredisi Kampanyası

Eğer icralık borçlarınızı kapattınız ve maaşınızı Şekerbank üzerinden alıyorsanız 100.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru şartlarına uygun olan müşteriler, emekli kredisi kullanmak için en yakın Şekerbank şubesine gitmesi gerekiyor. Bu bankadan maaş almayan emekliler ise, maaş taşıması sonrasında bankadan ilk maaşını çektiklerinde kredi kullanabilirler. Şekerbank’ın da emekliler için kredi kampanyasında bu tarz bir çalışma sistemi vardır.

Sizlere yazımızda İcralık emeklilere 100.000 TL kredi veren bankalar hakkında bilgiler verdik. Emekli olan kişiler kredi kullanacaklarsa o bankadan maaş almaları önemlidir.

Ayrıca diğer ihtiyaç kredilerinden de uygun faizlerle işlem yapılır. Her krediyi kullanan emeklinin yaşına göre hayat sigortası mecburidir. Sizde eğer icralık emekli kredi kampanyasına katılacaksanız ve yaşınız yüksek ise bankadan yüksek tutarlı hayat sigortası ödeyebilirsiniz.