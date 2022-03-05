Son Dakika: Hesaplarınızı Kontrol Edin, Paralar Yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hak sahiplerinin hesaplarına paralarının yatırıldığını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 1500 TL’lik ödemelerin mart ayı içerisinde yaklaşık olarak 4.8 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Para Hesaplarda!

Vakıf tarafından 2022 senesinin mart ayı ödemesi olacak şekilde 15 temmuz şehit yakınları ile gazilerine 4.468.500 TL, Beşiktaş’ta terör saldırısında şehit olanların yakınları ile diğer hak sahiplerine 138 bin TL, Zeytin Dalı harekatında şehit olan askerlerin yakınları ile gazilere ise 183 bin TL olmak üzere toplamda 4.789.500 TL hesapları aktarıldı.

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek olmak gayreti içerisinde 13 temmuz 2019 tarihinde kurulan ve mütevelli heyeti başkanı olduğunu aile ve Sosyal hizmetler bakanı Derya Yanık'ın yaptığı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine Mart 2022 ödemesi adı altında yaklaşık olarak 4.8 milyon TL ödeme gerçekleştirdi.

Türkiye şehit yakınları ve gaziler dayanışma vakfı tarafından 15 temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki gerçekleştirilen hain terör saldırısında ve Zeytin Dalı harekatında şehit düşenlerin yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek imkanı tanınıyor. Bu kapsamda halen toplamda 3189 kişiye aylık 1500 TL edemiyor.

15 temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin yakınları ile 15 temmuz gazilerine bu ay toplamda 4 trilyon 468 milyar 500 TL ödendi.

İstanbul Beşiktaş’ta 2016 senesinde düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşenlerin yakınları, gaziler ile sivil terör mağdurlarının hesaplarına da yine aynı şekilde bu ay 138000 TL para yatırıldı.

Diğer taraftan Zeytin Dalı harekatında şehit düşenlerin yakınları ile gazilere çatısından toplanmış oran ve vakıf hesabına aktarılan meblağdan mart 2022'de toplamda 180 3000 TL ödeme gerçekleştirdi.

Böylelikle Türkiye şehit yakınları ve gaziler dayanışma vakfı Mart 2022 de bütün hak sahiplerine totalde 4 trilyon 789 milyar 500 TL para ödemesini gerçekleştirdi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın kurulduğu günden itibaren bütün hak sahiplerine toplamda 104 trilyon 145 bin TL destek ödemesi yaptığını bilmenizde fayda olacaktır. Vakıf, 15 temmuz dayanışma kampanyası ile Beşiktaş'taki meydana gelen hain terör saldırısı sonrasında ve zeytin dalı harekatı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda kandırarak, şehit yakınları ile gazilere aylık düzenli maddi destekte bulunuyor.