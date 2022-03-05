CNN ve Bloomberg Moskova'daki Çalışmaları Askıya Aldı

CNN ve Bloomberg News, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "sahte haberlerin" yayılmasını 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandıran yeni bir tasarıyı imzalamasının ardından Rusya'daki operasyonlarını askıya alan en son küresel medya kuruluşları haline geldi.

CNN Cuma günü yaptığı açıklamada, "durumu ve ileriye dönük sonraki adımlarımızı değerlendirmeye" devam ederken Rusya'da yayını durdurduğunu belirtirken, Bloomberg ülkede haber toplamayı geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Kararlar, BBC, ABC, CBS News ve Kanada'nın CBC/Radio-Canada'sının daha önceki benzer hamleleri takip ediyor.

Bloomberg'in Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, askıya alınmadan büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

Ancak Yetkili, "herhangi bir bağımsız muhabiri tamamen dernek tarafından bir suçluya dönüştürmek için tasarlanmış gibi görünen ceza yasasında yapılan değişiklik, ülke içinde normal gazeteciliğin herhangi bir benzerliğini sürdürmeyi imkansız kılmaktadır." dedi.

"Bunu muhabirlerimize yapmayız."

Yasal değişiklikler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neredeyse evrensel kınamanın yanı sıra, Avrupa Birliği'nin çatışma hakkında sistematik dezenformasyon olarak adlandırdığı şey nedeniyle birçok Batı ülkesinde Rus haber ağı RT'ye yönelik bir yasak da dahil olmak üzere küresel yaptırımlar çekmesinden sonra geldi.

Moskova bilgi savaşında karşılık vermeye çalışırken, yetkililer düşmanlarının -ABD ve AB gibi- Rus halkı arasında anlaşmazlık çıkarmak amacıyla yanlış bilgi yaydığını söylüyor.

Daha önce BBC, Amerika'nın Sesi ve Deutsche Welle de dahil olmak üzere çok sayıda yabancı haber kuruluşunun web sitesine erişimi keserken, iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor da Meta Platform Inc'in Facebook'unu engellemek için harekete geçti. Kuruluş, Rus medyasına yönelik 26 ayrımcılık vakasına işaret etti.

Bu arada Rus devlet tass haber ajansı, Rusya'nın Twitter'a erişimi de kısıtladığını bildirdi.

Artan baskının ortasında, haber yöneticileri yeni yasanın gazetecilerini tehlikeye atabileceğinden endişe duyduklarını belirterek, kuruluşların izleyicileri haber yapma yükümlülüğünü gazetecileri misillemelere karşı korumakla dengelemeleri gerektiğini vurguladılar.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, yeni yasanın bağımsız gazetecilik sürecini kriminalize ettiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada "Bu istenmeyen gelişmenin tüm etkilerini değerlendirirken, rusya Federasyonu içindeki tüm BBC News gazetecilerinin ve destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka seçenek bırakmıyor." dedi.

Bakan, BBC Haber Servisi'nin Rusya dışından çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. BBC News'in geçici müdürlerinden Jonathan Munro, şirketin Moskova'dan gazetecileri "geri çekmediğini" ancak yeni yasanın etkisini değerlendirdiğini söyledi.