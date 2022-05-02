Son Dakika: Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank 15000 TL Ödeme Yapıyor

Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 15.000 TL'ye kadar ödeme alacaklara bayram haberi geldi. Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 36 ay vadeye kadar sizlerde hızlı bir şekilde başvurunuzu yaparak hemen nakit kredi kullanacaksınız. Başvuru yapacak olan kişilere gelir belgesiz olarak 15.000 TL'ye kadar işlem yapılacaktır. Bu şartlara uygun olan kişiler uygun faiz oranları ile hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanacaklardır. Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 15.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere banka şartlarına uygun olması ile birlikte, 5 dakika için kredi sonucu verilir ve onaylanan tutar en düşük faizlerle kişilerin hesaplarına yatar!

Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı önemli. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan kişiler hem kamu bankası hem de özel bankalar tarafından verilen bu kampanyaya katılarak ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, bu bankaların resmi internet sayfayalarına girebilir veya özel bankaların SMS ile kampanyasına katılarak oturdukları yerden ne kadar onay aldıklarını görebilirler. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen alabileceklerdir.

Halkbank, Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler özel bankaların SMS kredi servisini kullanmak istiyorsa,

TC kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj atarak QNB Finansbank,

KREDİM TC KİMLİK 3280 numarasına mesaj atarak Denizbank,

KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atarak da Akbank üzerinden başvuru yapılacaktır. Bu kredilerin değerlendirmeleri olduktan hemen sonra sizlere bankadan mesaj gelir ve bu mesaja göre ne kadar kredi onayı aldığınızı görürsünüz. Düşük faizlerle alacağınız bu kredilerde en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerde banka hemen sizlere kredi imkanı sunmaktadır.