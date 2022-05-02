IBAN numarası ve Banka hesaplarına 7500 TL ödeme yatırıldı! Kimlik numaranız ile kontrol edebilirsiniz. Bankalardan yapılan açıklama sonrasında TEB bankası 7500 TL ödeme yapacağını açıkladı! Banka kredi şartlarına ve politikalarına uygun olan kişiler, bu kredi kampanyasına katılarak 7500 TL'ye kadar hemen ödeme alabileceklerdir.

TEB bankası sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah itibariyle duyurusu yapılan bu kampanyaya katılacak kişilere de 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu ile kredi kullanma imkanı sunulacaktır.

TEB bankası kredi onayı vereceği kişilerin daha önce bankalarda kredi ve kredi kartı kullanıyor olması ile birlikte, kredi işlemlerini yapacağını duyurdu! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda TEB bankası kredisine hemen başvurunuzu yapabilir ve düşük limitli haricinde daha yüksek limitlerde de kredi onayı alabilirsiniz.

7500 TL için başvuru nasıl yapılır? TEB sms ile işlem yapıyor mu?

TEB bankası yaptığı bu kampanya da 7500 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunacağını açıkladı! Uygun faiz oranları ile birlikte, 7500 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi alabilecek ve bu kredileri istediğiniz zaman hesabınıza yatırabileceksiniz. 7500 TL'ye kadar başvurusunu yapacağınız ve bu bankaların kredi kampanyasına katılacağınız işlemler SMS ile yapılmaktadır.

SMS ile TEB bankası kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, 7500 TL kredi için TC Kimlik numarasını 4466 numarasına mesaj olarak göndermeleri gereklidir. TC kimlik numarasına göre işlem yapacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. 7500 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kullanacakları krediler için başvurularını hemen yapacaklardır. teb.com.tr adresinden veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.