Son Dakika: Halkbank 0.55 Faizli Devlet Destekli Ödeme Veriyor. Devlet destekli olarak nakit kredi alacak olan vatandaşlara, Halkbank üzerinden sondakika haberi geldi. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu olarak yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılacak olan kişilere 0.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Halkbank, daha önce banka şubeleri üzerinden kredi kullanmış olan kişilere yapacağı bu kampanyada, özel müşteri olmanız durumunda sadece onbin tele kadar 0.55 faizlerle kredi alacağınız açıkladı.

Bankadan sadece kredi almak değil, maaş müşterisi olmanızda gerekmektedir. Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız ve daha önce kredi kullandıysanız 0.55 faiz oranları ile düzenli ödemeler ve kredi notunuzun yüksek olması durumunda bu bankadan tekrardan 10000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. 10 bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır.

Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kendi banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresiyle birlikte Halkbank, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda, banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan tutarın, şubelere gitmeden hesaplarınıza yatırmak için olanak sağlar.

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden mobil uygulama, üzeri ile kredi almak istiyorsanız başvurunuzu yaptıktan sonra sizlere verilecek olan limiti ise masrafsız ve gelir belgesiz olarak kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi kampanya başvurusu sonrasında başvurunuzu değerlendirecek olan bankanın Genel Müdürlüğü, hızlı birşekilde sizlere işlem yapacaktır.

Halkbank üzerinden 10 bin TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Bu banka sadece 0.55 faiz oranları ile değil, daha düşük faiz oranları ile yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyalarına da vatandaşlara imkan sağlamaktadır. Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların düzenli olarak bir geliri olması, banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda detaylı olarak değerlendirmeden hızlı bir şekilde işlemleri sonuç almaktadır.