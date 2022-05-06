Son Dakika: Emekliye Hak ettiği 4300 TL Ödemeler Hesaplarda Olmaya Başladı

Emekli olan kişilere verilecek olan 4300 TL, ödemelerde başvurular alınmaya başlandı. Emekli olan vatandaşlar, 4300 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların başlattığı bu nakit kampanyası ihtiyaç kredisi değil, kredili mevduat hesabı olarak vatandaşların hesabına artı para olarak yatmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullansanız bile sizleri artı para olarak 4300 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Alacağınız bu para sizin hesabınıza artı para olarak yatacak ve bu parayı istediğiniz zaman kullanacaksınız.

Emekli olan kişiler, 4300 TL ye kadar ödeme almak istiyorlarsa bu parayı başvuru yaptıktan sonra hesabına yatırabilir ve kullanım sonrasında ödemesine başlayabilir. 4300 TL, ödemeler için 12 ay vadeye kadar taksit imkanı sağlanmaktadır. Başvuru yapmak isteyen kişiler hangi bankadan emekli maaş alıyorsa o bankadan yaparsa daha avantajlı olmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden nakit başvurusu yapacak olan emekliler, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat bu işlemleri yapabiliyor. Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde kendi emekli maaş hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alarak başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir ve banka sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere yardımcı olacak, Ziraat Bankası, onay verir vermez, sizin hesabınıza artı para olarak onaylanan tutar yatırmaktadır.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası vermiş olduğu tüm kredi ve kredili işlemlerde en düşük faiz oranları ile sizlere imkan sağlayarak rahat bir nefes almanızı sağlamaktadır. Bu bankadan ayrıca, emekli maaşı olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi de kullanabiliyorlar. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız, aynı şartlar dahilinde kampanyalara katılabilir ve emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden sizin için yararlanacağınız fırsatlardan Bilgi almak için bankaların resmi internet sitelerine girebilirsiniz.