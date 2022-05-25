Son Dakika: Haberler Önemli! TC Kimlik Numarası Son Hanesine Göre 100.000 TL'Ye Kadar Varan Ödemeler Başladı. Detayları kredi başvurusu yapacak olan kişiler hemen ödeyecek! Tc kimlik numarası üzerinden 100000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek banka kredi puanınıza göre işlem yapılacak ve ayrıca kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmış olacaksınız.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, özellikle cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, mayıs ayı sonuna kadar yapmış olduğu düşük faizli krediler ile birlikte 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacağınız bir kampanya hazırladı.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlar, bu bankanın kredi şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden ücretli mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarın ne kadar olduğunu da 5 dakika içerisinde görebilecek.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin ve bu şekilde Yapı Kredi Bankası, SMS kredi servisine katılın.

Sms ile yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında başvuru seçenekleri uygun olan kişilere hızlı birşekilde sonuç verilecek ve onay almanız durumunda en yakın banka şubesinden kredi kullanmış olacaksınız. Bankalar üzerinden ayrıca, sadece SMS ile değil, mobil uygulama ve internet bankacılığını kullanan vatandaşlardan, masrafsız ve düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredileri kullanabilmektedirler. Bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek için yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradan aylık taksitlerinizin ne kadar olacağını öğrenebilirsiniz.