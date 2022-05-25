Ziraat Bankası ve Garanti Bankası kredi duyurusu yaptı! İhtiyaç kredisi başvurusu için 36 ay vade verildi! Dertler bitecek. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceği 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde özellikle bankalara borcu olan kişilerin banka borçları kapatılarak tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlanan transfer kredisi kullanma imkanı sunulacaktır. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin ayrıca bireysel müşteri olması veya emekli olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılıyor?

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay birşekilde yapabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası, sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verecek başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, sizlerin kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlandırılacaktır.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, aynı gün içinde bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan onaylı tutar, hemen kullanabiliyor. Ziraat Bankası, mobil uygulaması haricinde ayrıca, en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz. Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka enaz 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olmasını istemektedir.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haberiyle birlikte düşük faiz oranlarıyla 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek hızlı bir şekilde işlem yapabiliyor ve kredi kullanabiliyor. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka kredi puanı uygun olması durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak bu banka üzerinden ihtiyaç kredisine hızlı bir şekilde alabilmektedir. Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası, Garanti Bankası ATM'si üzerinden de başvurularını gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler, ayrıca internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden şubesiz kredi kullanabiliyor.