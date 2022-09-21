Son Dakika Haberi: Ziraat Bankası Seferberlik Dedi ve Banka Borçlarını Kapatacağını Açıkladı

Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan yeni kredi kampanyasında hem ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Hemde banka borçlarınızı kapatabileceğiniz yeni bir kredi paketi, sizler için hazırlanmaktadır. Bankalar üzerinden son zamanlarda yüksek limitli kredi kullanamayan vatandaşlar, nakit ihtiyacı, kullanacakları bankaları internet sitesi üzerinden araştırmaktadır. Ziraat Bankası, ülkemizin kamu bankası olmasından dolayı vatandaşlara sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yaparak nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebileceğini söyledi.

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyada bireysel müşterileri hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yaparken, gelir, belgeli olarak 100000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 24 ay vadeli olarak sizlere kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz nakit kredi kampanyası başladı.

Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirmeniz durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerin hemen kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde hizmet ödemesi verilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda kredi kullanacak olan kişilerin internet bankacılığı uygulamaları üzerinden almış oldukları tüm kredilerde şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemesi verileceği açıklandı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için kredi kullanacak olan kişilere aynı dakika içerisinde hizmet ödemesi verilmektedir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgilere hesaplarına yatırarak da öğrenebilirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden yüksek demekle krediler verip, diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak istiyor.