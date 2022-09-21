Kredi Puanı 1000 Altında Olanlara Duyuru: Bu Bankalardan Artık 10 20 30 40 Bin TL Ödeme Alma İmkanı Sağlandı

Kredi puanı 1000 ve altında olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek bankalar üzerinden istedikleri zaman 40.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekleri kampanyalara hazırlandı. Kredi puanı 1000 ve altında olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa 40.000 TL ve üzerinde kredilerden de başvurularını gerçekleştirebilmeleri için kefille beraber Kredi alabiliyor.

Ziraat Bankası Garanti Bankası ve PTT tarafından verilecek olan bu Kredi kampanyalarına sadece bireysel müşteriler katılacak ve onaylanan bu kredilerde şartlara uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde hizmet alacaklar. 40.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde 36 ay vadeli olarak sizlere işlem yapılırken ilk taksit ödemenizde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirip hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler almaktadır. Kredi puanı 1000 ve altında olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve emekli olması durumunda bu banka üzerinden yüksek limitli krediler de verilmektedir.

Garanti Bankası uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte kendi bankasına emekli maaşını taşıyan kişilere 40.000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası şubeleri üzerinden ve banka internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

PTT üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız PTT şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak için şubelere gitmeden SMS atarak işlem yapabilirsiniz. Kredi için başvuru yapmak isteyen kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 30 50 numarasına gönderebilir.