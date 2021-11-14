Son Dakika Haberi! Son Yılların En Yüksek Asgari Ücret Zammı. Çalışanlara Müjde! Asgari ücret son dakika haberi! Son 45 yılın en yüksek zammı geliyor. Çalışanlar bayram edecek. Milyonlarca asgari ücretli, yakından takip ettiği asgari ücrette zam ne kadar olacak? Sorusunun cevabı açıklanıyor. Asgari ücret ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar 2022 yılı asgari ücret konusunda umutlu bekleyişi devam ediyor.

Asgari ücrette son gelişmeler neticesinde son 45 yılın en büyük zammı gerçekleşecek. Agi zammında yapılması ile birlikte 2022 yılı için asgari ücrette umutlar gerçekleşecek. Bu konuda yüksek beklenti %35 ile %40 oranındadır.

Asgari Ücret 4.000 TL nin Üzerine Çıkabilir

Ortaya çıkan iddialara göre Eyt den asgari ücrete varıncaya kadar birçok konuda önemli konular ortaya atıldı. Yapılan açıklamalara göre asgari ücrette tarihin en yüksek oranı bekleniyor. Dolar kuru bazında düşünüldüğünde 80 ile 90 dolarlık bir erimenin gerçekleştiği öne sürülüyor. Herkesin dilinde olan son 45 yılın en yüksek zammı düşüncesi belirgin. %30 ile %40 oranında bir oranın gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Asgari Ücret 2022 Yılında Ne Kadar Olacak

Şu anki duruma göre %25 oranında yapılacak olan bir zam ile asgari ücret 4.000 TL nin üzerinde gerçekleşirken, %30 oranında bir zam yapıldığında 4.600 TL ye yükselmiş olacak.

%25 oranında yapılan zam ile net asgari ücret 3.500 TL nin üzerinde seyir ederken, %30 luk bir zam ile bu tutar 3.600 TL nin üzerine çıkacaktır. Bu bilgilerin ışığında net ücrette 3.500 TL ile 3.700 TL arasında gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor.

Enflasyonda Tahminler Değişti

Ekim ayına ait enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurum tarafından açıklandı. Açıklanan bilgilere göre Ekim ayında enflasyon %2,39 oranında artarken yıl bazında bu oran ,89 olarak gerçekleşti

Emekli Ve Memurlara Enflasyon Zammı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre %6,82 oranı dikkatleri çekti. Kasım ve Aralık ayına ait verilerin de gerçekleşmesi ile SSK ve Bağkur emeklileri de zam konusunda beklentili. Bunun yanı sıra memur ve memur emeklileri de enflasyon farklarından ortaya çıkacak zammı beklemektedir.