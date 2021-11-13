Vakıfbank hesabı olanlar dikkat, 4000 TL ödeme yapılıyor

VakıfBank'ın son dakika yapmış olduğu kampanya 4000 TL olarak müşterilere kredili nakit avans limiti olarak hesaplarına yatacak. Vakıfbank üzerinde hesabı olan kişiler için yapılan Bu kampanyada mobil uygulamaya giriş yaparak buradan başvuru yapabilir hemen onaylanan tutarı hesaba yatırabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden 4000 TL'ye kadar işlem yapmak isteyen kişiler başvuru yapacakları kredili mevduat hesabı için bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler gibi Vakıfbank nakit avans başvurusu yapmak isteyen kişiler de banka kredi politikalarına uygunsa onay olabilir ve hesaplarına bu parayı atabilir.

4000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler 36 ay vade 24 ay vade ve 12 ay vadeli geri ödeme seçenekleri ile kullanmış oldukları 4000 TL'yi geri ödeyebilirler. Başvuru yapacak olan kişiyi Vakıfbank üzerinde hesap numarası var ise bankanın internet bankacılığını kullanarak buradan başvuru yapabilecek. Vakıfbank internet bankacılığı ile Vakıfbank mobil uygulamasına girerek başvuru yapabilir hemen sonucu öğrenebilirsiniz.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapamayan kişiler en yakın banka şubesine giderek hesapları üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapmak istediğini söyleyebilir. Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada hemen hızlı bir şekilde kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden kredi notu sorgulaması ile onay verecek ve hemen onaylanan tutar hesaba yatacak. Kredi notu yüksek olan kişiler daha yüksek limitlerde de ödemeler alabilir.

VakıfBank kredi kampanyaları

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi konut kredisi taşıt kredisi gibi Kredi ürünlerini düşük faiz oranları ile kullanabilirsiniz. Vakıfbank 4000 TL nakit avans kampanyası haricinde ayrıca kendi Bankasından maaş alan müşterilere maaşlarının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Acil kredi ihtiyacı olan kişiler 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL üzerinde kredilerde ise 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Vakıfbank acil ihtiyacı olan kişileri yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunuyor. Başvurular banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri numarasından Vakıfbank ATM'sinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır.