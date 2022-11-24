Son dakika haberi geldi! Müjdeli haber: Emeklilere 6 gün içerisinde ek ödeme yapılacak!

4 farklı bankadan gelen haberlere göre emeklilere 6 gün içerisinde ek ödeme yapılacak. İşte o detaylar…

Emekli kişiler için 6 gün içerisinde başvuru yapması dahilinde ek ödeme yapılacağına dair söylentiler vardı. Doğru çıkmasının ardından haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşlar kampanya başvurularına katılması halinde 40.000 TL’ ye kadar ödeme alabilecekler. Çeşitli bankaların başlatmış olduğu bu kampanyada başvuru yapan emekli vatandaşlara aynı gün içerisinde 40.000 TL’ ye kadar ek ödeme verilecek. Bunun için bankadan maaş alma şartı sunulmaktadır. İlk olarak Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu veya özel bankalarda resmi internet siteleri üzerinden bunu duyurdu ve nakit ihtiyacı olan emekli bireylere 40.000 TL’ ye kadar ek ödeme yapacağını açıkladı.

Garanti Bankası Başvuru

Özel bankalar arasında olan Garanti Bankası başvurunuzu yapmanız ve maaşı bankadan almak şartı ile emekli vatandaşlara 40.000 TL’ ye kadar ek ödeme olanağı sağlıyor. Başvurunuzu gerek banka şubelerinden gerekse internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Başvuru

Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası ile emekli ek ödemesi almak isteyen vatandaşlara hemen ödeme yapılacağı bilgisi geldi. Başvuru yapmak için size en yakın banka şubesine gitmeniz yeterli olacaktır.

Vakıfbank ve Halkbank Başvuru

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli ödemesi almak isteyen vatandaşlarda başvuru yapabilmek için önce bu bankalardan emekli maaşını alması gerekiyor. Emekli maaşınızı seçilen bankadan aldıktan sonra başvurunuzu yapıp 40.000 TL’ ye kadar ek ödeme alabileceksiniz.