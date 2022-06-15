Son Dakika Haberi Geldi! Emekli Kişilere 8 bin 540 TL’lik Ödeme Geliyor. Ülkemizden emekli olan vatandaşlara müjde geldi. Emeklilerin hesaplarına 8 bin 540 TL yatırıldı. Fakat neden bu tutar bireylerin hesaplarına yatırıldı? İşte detaylar…

Emekli bireylerin acil nakde ihtiyacı olabilir. Kamu bankaları da bu durumu düşünerek buna uygun bir kampanya oluşturdu. Bahsi geçen kredi 12 aylık vadeyle düşük faizler dahilinde ödeme fırsatlarıyla beraber sunulmuş oluyor. Bunun yanı sıra isteyen emeklilere de ilave olarak nakit avans olanağı sağlanıyor. Bu biçimde basit, uygun ödeme koşullarına sahip ve tamamen profesyonel olan bir işleyişle nakit avans ve kredi gibi kampanyalardan emekliler de faydalanabilecektir. Bunun için de kimlik numarasını girilmesi ve doğrudan kimlik numarasıyla bu kredinin alınabilmesi kafi olacak demektir.

Emeklilerin Alabileceği Ek Ödeme İçin Nasıl Başvuru Gerçekleştirilir?

Alakalı kampanyaya başvuru; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile yapılabiliyor. Bahsi geçen bankalardan alakalı kampanyaya katılabilmek adına bu bankaların her birinin maaşlı müşterisi olmak kafidir. Mobil bankacılık üzerinden de kampanyaya başvuru yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra bankaların internet siteleri üzerinden de kimlik numaranızla beraber alakalı kampanyalara başvuru yapmanız kesinlikle olasıdır. Aynı esnada da telefon bankacılığını kullanarak başvuru yapabilirsiniz. Kişilerin banka şubelerini herhangi bir şekilde ziyaret etmesi gerekmeden her işlem neticeye ulaştırılmış olunacaktır. Bu sayede de hiçbir sorun çıkmayacaktır.