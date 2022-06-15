SGK’dan Son Dakika Açıklaması Geldi! Emekli Olmak İçin Yaş Şartı Bekleyen Herkes İçin İyi Haber Geldi. Emekli olmak için yaşının dolmasını bekleyenlere SGK’dan müjdeli haber geldi: Emekli olmak için yaş şartı artık gerekmeyebilir. Tüm bu problemler çözüm sürecinde olsa da umut ışıkları yakılmış durumdadır. Yetkililer bu konuya dair bilgilendirmeler yapıyor. SGK da açıklama yaptı. Peki ama nedir bu açıklama? Her biri haberimizde sizleri bekliyor.

Emekli olmak için vatandaşlar yaşlarının gelmesini bekliyordu. Bütün sigorta primleri ödenmesine rağmen yaş kriteri karşılanmadığı için maalesef ki emekli olunamıyordu. Bu durum ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ı ülkemizin en önemli gündemi haline getirmişti. Yeni düzenlenen prosedüre göre bundan böyle primlerini ödeyen ama yaşa takılan bireyler de emekli maaşı alabilecek.

SGK erken emeklilik konusunda yaş kriterinin ortadan tamamen kalktığı haberini vermiş oldu. Bundan sonra yaş unsuru artık emekli olmanın koşullarından biri olmayacak. Emekli maaşını çekebilmek için yaş durumuna asla bakılmayacak. Bu da esasen emekli maaşını çekebilmek için yaşının dolmasını bekleyenler için mutlu eden bir haber olarak duyuruldu.

Yaşın gelmesini bekleme konusunda emekli maaşlarının çekilebilmesine dair olan gelişme, bu alanda beklemekte olan birçok EYT’liyi de mutlu etmiştir. Bununla beraber bundan sonra hak edilen maaşları almak için vatandaşların önünde herhangi bir pürüz kalmamış olacak. Eğer siz de 1800 gün prim sayınızı doldurduysanız emekli maaşınızı alabileceksiniz.