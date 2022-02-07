Son Dakika Haberi Geldi! Borçları Olduranları Alakadar Ediyor, Senet Banka Borcu Olan Her Vatandaş Yararlanacak

Son dakika haberiyle beraber bankaya borcu bulunan ve senet borcu da yapan kişiler için kamu bankaları kampanya oluşturmaya başladı. İşte konuya dair önemli ayrıntılar…

Acil para ihtiyacı bulunan vatandaşlar için bankalar durmaksızın güncel kampanyalar oluşturmayı sürdürüyor. Devlet destekli biçimde işlemlerini başlatacak olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yaptığı kampanyalar ile beraber vatandaşları ciddi bir biçimde destekliyor ve onlara borç kapatma kredisi olanağı sunmaya başlıyor. Bu büyük destek başlayacak ve çığ gibi büyüyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurusu gerçekleştirilen ve kamu bankaları tarafından ödeneceği söylenen borç kapatma kredileri başlayacak. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası kredi başvuru politikalarına uyum sağlayan vatandaşlar için hazırlanan bu kredi kampanyasında hem banka borçları kapatılmış olacak hem de senet borçlarının kapatılması açısından nakit imkanı sunulacak. Kredi başvurusunda bulunacak olanların düzenli geliri olması halinde bankalar tarafından onay direkt gelecektir.

Ziraat Bankası Kredisi

Ziraat Bankası’na acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, netleştirilen şartlara uyması halinde bu bankadan düşük faizli bir biçimde devlet destekli borç kapatma kredisi alabilecektir. Ziraat Bankası aracılığıyla nakit başvurusunda bulunacak kişilerin emekli olması halinde emekli maaşları bu bankaya yatıyorsa krediye de hızlıca onay alacaklar.

Vakıfbank Kredi

Bir başka kamu bankası olan Vakıfbank’a da borç kapatma kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Vakıfbank şubeleri aracılığıyla gelir ve kimlik belgenizle beraber gerçekleştireceğiniz borç kapatma kredisi başvurusunda 50 bin TL’ye değin 36 ay vadeli şekilde kredi kullanabilirsiniz. Krediniz 50 bin TL üzerindeyse de 24 ay vadeli şekilde kredi kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu gerçekleştirecek olan bireylerin emekli olmaları halinde ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları lazımdır. Bu koşul aranmaktadır. Sigortalı biçimde çalışma yaşamını sürdüren kişiler de sigortalı olan maaşlarını en az altı aydır aynı yerde çalışıyor olmaları halinde ve banka kredi puanlarının da 1100 ve üzerinde olması halinde bu krediyi alabilirler. Bu şartları sağlamak gerekiyor.