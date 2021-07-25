Son Dakika Haberi: Evlenmek İsteyenlere Müjde, Bankalardan Şartsız, Devlet Destekli Kredi Ödemesi Yapılacak

Evlenmek isteyenlere yeni bir haber var. Evlilik masraflarınızı kredi ile almak istiyorsanız, başvurunuzu yapabilmeniz için devlet destekli kredi veren bankalardan işlem yapabileceksiniz. Evlilik kredisi yeni evlenecek olan kişilere bankalar tarafından verilen bir destek kredisidir. Düğün sezonu olan şu zamanlarda bankalar güncel kampanya yapmaya başlamışlardır. Bankalar kredi başvurusu yapacak olan kişilere bazı şartlara uygun olmaları durumunda evlilik kredisi vermektedir. Ayrıca verilen bu ihtiyaç kredilerinde banka 3 ay ertelemeli olarak da kredi imkanı sunarak yeni evli çiftlere rahat bir nefes aldırmaktadır. Eğer düğün için ihtiyacınız olan salon kirası, gelinlik, damatlık, takı gibi ihtiyaçlarınızı banka kredileri alarak hemen çözebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Evlilik Kredisi

Yapı Kredi Bankası tüm kişilerin özel ihtiyaçlarında bile anında kredi veren bankaların başında gelmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni evlenecek olan çiftler 30.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli evlilik kredisi alabilmektedir. Bu kredileri dilerseniz TL dilerseniz Dolar dilerseniz de Euro olarak kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için banka şubelerine evraklarınızla gitmeniz gerekiyor. Banka gerekli duyduğunda sizden kefil isteyebilir. Bu şekilde başvuru yaparak krediniz onay alırsa hemen kredinizi kullanıp ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Faizsiz Evlilik Kredisi Albaraka Türk Katılım Bankası

Evleneceksiniz ve acil paraya ihtiyacınız var. Ama bankalardaki faizin haram olduğunu düşünüyorsanız ülkemizdeki katılım bankalarından helal kredi alabilirsiniz. Bu bankalar faiz yerine sizlere kar payı oranı uygularlar. Düğün finansmanı kredisi olarak verilen bu kredilerde 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli tüm ihtiyaçlarınız için kredi alabilirsiniz. Uygun kar payı oranları ile işlem yapan bu bankada 18 yaşından büyük olan ve son gelir durumu düzenli olan kişiler evrakları ile birlikte en yakın Albaraka Türk bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirler.

Bu bankaların haricinde ING, TEB, Denizbank, Finansbank, Ziraat Bankası gibi bankalardan da evlilik için kredi desteği alabilirsiniz. Kredi aldıktan sonra 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanmayı unutmayın.