Son dakika haberi: Devlet Memuruna 100.000 TL Verilecek, Bayram Sonrası Kampanya Başladı, 36 Ay Vadeye Kadar 90 Gün Ertelemeli Nakit İmkanı başladı. Devlet memuru olan kişilere 100.000 TL'ye kadar kredi verilecek. Anında onaylı olacak bu kredilerde, uygun faizlerle 36 ay işlem yapılacak. Bankalardan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kendi mesleklerine ve gelir durumlarına göre ihtiyaç kredisi başvurusu yaparlarsa daha uygun kredilerden yararlanacaklardır. Devlet memuru olup bankalardan kredi başvurusu yapacaklar ise bu durumda en uygun faizle ve en hızlı kredi onayı veren bankaları tercih edeceklerdir.

Devlet memuru olduğunuzda bankalardan kredi alabilmeniz için banka politikasına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin TC kimlik numaranızdan sorgulama yapacaktır. Bu sorgulama sonrasında banka kredi notunuza ve kredi sicilinize bakacak ve ona göre kredi onayı verecektir. Kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer banka sicili kötü ise kredi alamaz. Ayrıca icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa da kredi alamayacağınızı söylemek istiyoruz. Eğer şartlara uygunsanız bu bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Devlet Memuru Olanlara Kredi Başvurusu

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden devlet memuru olan vatandaşlarımız aynı gün onay almak üzere 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu için en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeniz yeterlidir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer bu bankadan maaş alıyorsa daha uygun kredi faizlerinden yararlanacaklardır. Aldığınız kredilerde banka 3 ay ertelemeli veya 3 ayda bir ödemeli olarak size kredi imkanı vermektedir.

Vakıfbank Devlet Memuru Olanlara Kredi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden devlet memuru maaş alanlar maaşlarının 22 katına kadar üst limit olmadan kredi başvurusu yapabilmektedirler. Bu bankada kamu bankası olduğundan dolayı kamu çalışanlarına uygun faizler verdirmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka sicilleri uygun değilse kefil ile kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi başvurusu sonrasında dilerseniz bu bankadan kullanacağınız krediyi diğer banka borçlarınızı kapatmak için de kullanabilir ve borç kapatma kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları sadece banka şubelerinden kimlikler ile birlikte yapılmaktadır.

Garanti BBVA Devlet Memuru Olanlara Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden sizde istediğiniz zaman 100.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Devlet memuru olan kişiler sadece kimlikleri ile birlikte isterse banka şubesinden isterse de bankanın resmi internet sitesi üzerinden bu krediye başvuru bırakabilirler. Kredi başvuru sonrası hızlı bir şekilde değerlendirilecek olan bu krediler onay alması durumunda da hemen kullanabilmektedirler. Garanti BBVA üzerinden ayrıca kamu personellerine özel taşıt kredisi ve konut kredisi verilmektedir. Dilediğiniz ihtiyacınıza göre krediler Garanti BBVA şubelerinde sizlere bekliyor. Sizde banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız kredi başvurusu için en yakın Garanti şubesine gidebilirsiniz.

Şekerbank Kamu Çalışanlarına Kredi Başvurusu

Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Bu banka size kredi kullandırdığı zaman diğer banka borçlarınızı kapatmanızı isteyecektir. Bu sebeple eğer diğer banka borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız 36 ay vadeli Şekerbank kamu çalışanlarına özel faizli kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.