30 gün uzatıldı! Emekli promosyonu için hem süre uzadı hem parası arttı

30 gün daha uzatıldı! İşte emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlar için bu günün en sevinçli haberi kamuoyuna sabah itibari ile duyurulmuş oldu. Buna göre emekli promosyon paralarına başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bir ay daha bu haktan faydalanabilecekler. Aynı zamanda süre uzatıldığı gibi emekli vatandaşlara yapılacak olan promosyon ödemelerinde de çok ciddi seviyede bir artış söz konusu olmuştur. Dolayısıyla emekliler kış aylarına girerken hem fazla süre avantajından faydalanabilecek hem de artmış olan promosyon ödemeleri ile kış aylarına hazırlık yapmış olacaklar.

Emekli maaş alan emekli vatandaşlar için promosyon ödemeleri ve başvuru işlemleri ile ilgili son bir kere daha fırsat verildi. Buna göre emekli promosyonlar ile ilgili en son ağustos ayı itibarıyla başvurular kapanmıştı. Ancak kasım Ayı’nın sonuna kadar yapılabilecek o taahhüt belgesini doldurmadıysanız, o halde istediğiniz bankaya maaşınızı taşıyabilirsiniz.

Örneğin, emekli maaşınız için daha önce hiçbir promosyon ödemesi almadınız, bu durumda bankalar arasında en yüksek promosyon parasını veren bankayı tercih edebilir ve üç sene boyunca o bankadan maaş alacağınıza dair bir sözleşme imzalamanız gerekir. Bu adımları gerçekleştirdikten sonra maaşınızı taşıma parası olarak sizlere bir emekli promosyon ödemesi yapılacaktır.3 sene boyunca aynı banka üzerinden maaş almaya devam ederseniz bu promosyon parasını da iade etmenize gerek yoktur. Akbank 7.000 TL, ING Bank 7.000 TL, TEB 8.000 TL, gibi farklı promosyon ödeme seviyeleri uygulanmaktadır.